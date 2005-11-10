La stagione di Gianluca Scamacca e di Lazar Samardzic potrebbe cambiare a gennaio. Perché entrambi i calciatori non sembrano rientrare nei piani di Maurizio Sarri che, da par suo, ha sempre utilizzato pochi giocatori nei suoi club, mantenendo uno zoccolo di fedelissimi e cambiandolo solamente in momenti di profonda necessità.

Pochi minuti

Nelle ultime cinque gare di campionato Samardzic è stato impiegato molto poco. Solamente ventisette minuti in totale, tredici con il Frosinone e quattordici con il Parma. Fuori con Fiorentina, Monza e Inter. Per un periodo era stato anche utilizzato come prima scelta, ora sembra dietro ai vari Elmas, De Ketelaere, Pasalic e Rowe.

Un solo anno e mezzo

Poi c'è il profilo dell'attaccante, convocato da Roberto Mancini in Nazionale ma che all'Atalanta sembra oramai una comparsa. Sarà che il tecnico ha deciso di puntare su Nikola Krstovic - che da par suo sta facendo più che discretamente - ma nelle ultime sette partite Scamacca ha giocato solamente trenta minuti, saltando due gare per infortunio. Troppo poco, mentre il club può pensare a una cessione a titolo definitivo: ha un contratto che scade fra un anno e mezzo e non sembra disposto a rinnovare. Su di lui ci sono diverse società alla ricerca di un attaccante, come Juventus e Milan.