Se ne vociferava lo scorso mercato invernale, rumor di un interessamento del Como per Joshua Zirkzee ne sono circolati anche l'estate ormai trascorsa. Adesso, in vista della finestra di trasferimenti di gennaio 2026/27, c'è un ritorno di fiamma per l'attaccante olandese. Approdato al Manchester United dopo la stagione stellare del 2023/24 al Bologna di Thiago Motta, continua a essere accostato al club lariano: riflessioni in corso da parte della dirigenza, spinte dall'idea di trovare nuove soluzioni offensive a causa dell'infortunio di Moise Kean, ai box almeno fino all'inizio del 2027. Se non oltre.

Occhio al rivale di mercato

Il Como, però, non sarebbe l'unica società a seguire il classe 2001, finito praticamente nel dimenticatoio a Old Trafford (231 solo questa stagione tra Premier, Champions League e Carabao Cup) e con due gol personali finora. Anche il Napoli ha messo l'olandese nel mirino, pur con una condizione precisa: un affondo concreto scatterebbe soltanto se Lorenzo Lucca dovesse partire tra poco più di un mese. In quel caso Zirkzee diventerebbe un'alternativa di peso per il reparto avanzato di Max Allegri, anche se la concorrenza lariana complicherebbe non poco i piani partenopei.

Questione di esigenze

Per ora, tuttavia, siamo ancora nella fase dei sondaggi. Sia il Como sia il Napoli starebbero valutando la fattibilità dell'operazione, ma non emergono trattative avanzate né contatti formalizzati. Resta il fatto che il nome di Zirkzee ha tutte le carte per diventare uno dei più chiacchierati del calciomercato di gennaio, tra esigenze legate agli infortuni e possibili movimenti in uscita. Considerando, invece, la posizione dell'ex Bologna al Manchester United un cambio d'aria non gli farebbe male: la scorsa stagione ha realizzato solamente 2 reti in 26 partite complessive (645 minuti), solamente 5 delle quali da titolare. La polveriera a Old Trafford non aiuta nemmeno in termini di continuità: dal suo arrivo sono cambiati anche 5 allenatori e adesso, con Mauricio Pochettino, è arrivato a quota 6.

La situazione

Al momento Zirkzee (25 anni) è legato da un contratto con il Manchester United con validità fino all'estate del 2029, percependo uno stipendio di quasi 7 milioni di euro netti (bonus esclusi). Una possibilità nemmeno troppo remota, stile Marcus Rashford, potrebbe anche essere quella di lasciar partire il giocatore in prestito sei mesi per ritrovarsi altrove, così i Red Devils potrebbero giovarne in termini di rivalutazione economica del cartellino. In tal caso, il club inglese dovrebbe discutere della questione ingaggio da sostenere insieme al Como, ma tutto dipenderà dalla volontà di tutte le parti coinvolte nel possibile affare.

Fabregas ha sorvolato

"Penso non sia il momento o il tempo di parlare di questo", ha dichiarato Cesc Fabregas riguardo la possibilità di attingere al mercato di riparazione invernale per tappare il buco in attacco. "Mancano 7 partite da giocare. Douvikas deve essere bravo e pronto per tante partite", ha invece rilanciato il tecnico del Como, in occasione della conferenza stampa di vigilia del match per il quinto turno di Champions League. Un escamotage per dribblare domande di mercato in un momento delicato, ma che potrebbe nascondere anche le reali intenzioni della società lombarda.