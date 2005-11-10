Anche Jean-Philippe Mateta nella shortlist di Luciano Spalletti. Il giocatore è ritenuto l'ideale per rinforzare il reparto offensivo della Juventus per il mercato di gennaio. Il francese era già obiettivo dei bianconeri nella passata stagione anche se è stato a un passo dal vestire la maglia del Milan, affare poi sfumato per i problemi fisici riscontrati nel giocatore.

Problemi superati, con Mateta che è rientrato in tempo per vincere la Conference League della passata stagione. In questa, invece, sta vivendo un momento complicato: sole 6 partite giocate in tutte le competizioni e appena un gol segnato e un contratto in scadenza che a quanto pare non verrà rinnovato e che fa di lui un'occasione di mercato.

Occhio anche a Scamacca e Sorloth

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport il giocatore è un obiettivo concreto, sebbene ci sia da battere la concorrenza di Manchester United ed Everton. Mateta si aggiunge a una lista di punte che comprende anche Gianluca Scamacca e Alexander Sørloth, come riportato nel punto di stamane di Niccolò Ceccarini per Tuttomercatoweb.