Prima Massimiliano Allegri, poi Enzo Maresca. O forse, nella testa di Aurelio De Laurentiis, il percorso avrebbe potuto essere esattamente inverso. Perché prima di arrivare alla scelta del tecnico livornese, diventato il nuovo allenatore del Napoli, il presidente azzurro aveva provato a sondare la disponibilità di un altro italiano, reduce dall'esperienza al Chelsea e con un passato importante proprio al Manchester City: Enzo Maresca. Un nome che piaceva, e non poco, al numero uno del club partenopeo. Tanto da portare a un contatto diretto, con un incontro a Londra tra l'allenatore e gli emissari del Napoli. Un colloquio per capire la filosofia di Maresca, le sue idee e soprattutto la possibilità di immaginare un futuro insieme, nel caso in cui si fosse concretizzata la separazione da Antonio Conte. La disponibilità di massima, in quella fase, c'era. Ma c'era anche un ostacolo decisamente ingombrante.

Il Manchester City era già nella testa di Maresca

Il problema, per De Laurentiis, aveva il nome e il cognome di un club: Manchester City. Maresca aveva già lavorato con gli Sky Blues, prima alla guida della formazione Under 23 e poi come collaboratore di Pep Guardiola nella stagione del Triplete. Era il progetto della vita, quello di raccogliere l'eredità del tecnico che più aveva influenzato il suo percorso da allenatore. E la possibilità non era nata all'improvviso. Già nell'autunno precedente, come avrebbe poi raccontato il Chelsea nella ricostruzione del suo addio, Maresca aveva informato il club londinese dell'eventualità di succedere a Guardiola. Una prospettiva diventata sempre più concreta, fino all'uscita anticipata da Stamford Bridge il primo gennaio 2026. Il Napoli poteva rappresentare una soluzione importante, un ritorno in Serie A da protagonista, ma il City aveva un altro peso nella sua carriera. Il dato era tratto. Il 29 giugno è arrivata l'ufficialità: contratto triennale e investitura come successore di Guardiola. De Laurentiis aveva individuato un profilo ambizioso, ma si era trovato davanti a un allenatore che aveva già scelto il proprio futuro.

Allegri, la scelta del Napoli

Ecco perché il passaggio successivo porta inevitabilmente a Massimiliano Allegri. Il Napoli aveva bisogno di capire come muoversi davanti all'incertezza legata al futuro di Conte e De Laurentiis non voleva farsi trovare impreparato. Il presidente, del resto, lo avrebbe ammesso anche durante la presentazione del tecnico livornese: aveva contattato più volte Allegri, così come altri allenatori, spiegando che quando le motivazioni di chi è sotto contratto possono diminuire è normale immaginare delle alternative. Una sorta di assicurazione sul percorso, nelle sue parole. Maresca era stata una possibilità concreta, un profilo individuato e sondato prima di arrivare alla soluzione definitiva. Allegri è diventato invece il punto d'arrivo di una scelta diversa, fatta di esperienza, conoscenza del campionato italiano e capacità di gestire una squadra già costruita per competere ai massimi livelli. Due allenatori, due filosofie e due prospettive differenti. Oggi contro, con due destini e storie diverse...