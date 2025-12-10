Champions League, la classifica: la Juventus risale qualche posizione, Napoli in bilico

Si è conclusa la sesta giornata del maxi girone di Champions League. Le italiane al momento vedono Atalanta e Inter tra le prime otto ma la vittoria contro il Pafos fa fare un balzo in avanti anche alla Juventus, che sale al 17esimo posto. Brutto ko quello patito dal Napoli sul campo del Benfica, che relega la formazione azzurra al 23esimo posto. Con i risultati di questa sera, l'Arsenal è aritmeticamente agli ottavi della competizione. Fuori, invece, Kairat e Villarreal.

Questa la classifica aggiornata

Arsenal – 18 (6)

Bayern – 15 (6)

PSG – 13 (6)

Manchester City – 13 (6)

Atalanta – 13 (6)

Inter – 12 (6)

Real Madrid – 12 (6)

Atl. Madrid – 12 (6)

Liverpool – 12 (6)

Dortmund – 11 (6)

Tottenham – 11 (6)

Newcastle – 10 (6)

Chelsea – 10 (6)

Sporting – 10 (6)

Barcellona – 10 (6)

Marsiglia – 9 (6)

Juventus – 9 (6)

Galatasaray – 9 (6)

Monaco – 9 (6)

Leverkusen – 9 (6)

PSV – 8 (6)

Qarabag – 7 (6)

Napoli – 7 (6)

FC Copenhagen – 7 (6)

Benfica – 6 (6)

Pafos – 6 (6)

Royale Union SG – 6 (6)

Ath. Bilbao – 5 (6)

Olympiakos – 5 (6)

Francoforte – 4 (6)

Club Brugge – 4 (6)

Bodo/Glimt – 3 (6)

Slavia Praga – 3 (6)

Ajax – 3 (6)

Villarreal – 1 (6)

Kairat Almaty – 1 (6)