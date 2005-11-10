Bologna, si lavora al rinnovo di Miranda: il terzino può prolungare fino al 2030

Juan Miranda ha il contratto in scadenza nel 2028 con il Bologna dopo il prolungamento di marzo, ma le sirene estive, con la Juventus che ha provato a trattarlo, hanno indotto il club rossoblù a pensare di blindarlo ulteriormente. Per questo, secondo quanto riportato da Tuttosport, sono in corso i lavori per estendere la sua intesa fino al 30 giugno 2030, con un accordo sostanzialmente di 3 anni e mezzo a partire da ora.

Casale ha già firmato

Il difensore spera di tornare centrale con Raffaele Palladino e nel frattempo ha accettato di spalmare il suo stipendio e sottoscrivere un contratto fino al 2029, che gli consentirà di percepire 1,85 milioni di euro lordi all'anno. Finora l'italiano non è mai sceso in campo, mentre ha collezionato 18 presenze nel 2025-2026 con Vincenzo Italiano tra Serie A ed Europa League.