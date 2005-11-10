Roma, Ghilardi dal 1': "Contento di come sta andando, abbiamo qualità in difesa"

Prima della sfida tra Udinese e Roma, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Daniele Ghilardi: "Siamo molto carichi, abbiamo molta voglia di fare. Ci sono tante partite, il calendario lo conosciamo, noi siamo dei professionisti e dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Siamo tanti e con tante qualità, non so i dati ma dovremmo essere tra le migliori difese. Personalmente, sono molto contento di come sta andando e sono carico nel completare il mio percorso di crescita".