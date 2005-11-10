Bologna, Palladino: "Odgaard punta? Sta lavorando tanto per la squadra, il gol arriverà"

Il mister del Bologna Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il 2-1 nel match contro il Monza valido per la 10^ giornata di Serie A.

Prima vittoria in casa dopo 6 mesi: ha chiamato lo staff sotto la curva e ha abbracciato Orsolini per il mancato ingresso.

"Orsolini è rientrato questa settimana e volevo dargli minutaggio alla fine, poi ho preferito mettere una punta di peso. Faccio i complimenti a Dovbyk, è entrato bene. Quello che ho detto ai ragazzi a fine partita era di non vedere l'ora di sentire questa bella musica dopo una vittoria andando a cantare coi tifosi. Ho voluto che venissero tutti, il Bologna è di tutti quanti. E' stata una bella soddisfazione".

Odgaard sta facendo bene lì davanti: una tua intuizione?

"Ho due punte in questo momento: Odgaard e Dovbyk. Odgaard nasce più sotto punta, ma l'ho provato davanti e ha dato disponibilità. Riesce ad essere sia un giocatore di raccordo che un punto di riferimento in avanti. Mi sta piacendo, gli manca il gol ma sta lavorando tanto per la squadra. Adesso aspettiamo Piccoli ed Enem, però Odgaard credo sia stato il migliore in campo oggi insieme a Skorupski: ha sofferto all'inizio e si è preso una grande soddisfazione".

Quanto coraggio ci è voluto a lasciare in panchina Mbangula e quanto ha lavorato sul mettere tutti alla pari?

"Il mio obiettivo quando sono arrivato era creare competizione sana tra di loro, fatta di meritocrazia durante gli allenamenti. Ho avuto risposte importanti da parte di tutti. Io sono qui per fare le scelte, sono arrivato per decidere e incidere: posso sbagliare, ma mi prendo le responsabilità. Sanno che devono spingere, poi io la possibilità la do a tutti. devono continuare a crescere, testa giù e pedalare".