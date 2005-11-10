Bologna, Pobega: "Gol più bello in carriera? Al Dall'Ara, ma con il Milan"Live TMW
Leonardo Nevischi
Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo del Bologna contro il Monza nella decima giornata della Serie A 2026/27 (2-1 il risultato finale firmato dalle reti di Varela, Pobega e Bernardeschi), è intervenuto Tommaso Pobega. Il centrocampista rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.
17.37 - Inizia la conferenza stampa di Tommaso Pobega.
Cosa è cambiato per lei con l'avvento di Palladino?
"Cerco sempre di mettermi a disposizione dell'allenatore e della squadra, poi ovvio che in alcune partite si esaltano le mie caratteristiche. Questa settimana è stata importante perché abbiamo inanellato tre vittorie che possono farci crescere in autostima. Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. Penso che sia un insieme di cose: quando arrivano i risultati e le cose che provi in settimana ti riescono in partita nel weekend viene tutto più fluido. So la qualità che c'è nel nostro spogliatoio e dobbiamo lavorare come abbiamo fatto fino ad ora per crescere ulteriormente. Sono felice di essere in gruppo come il nostro".
È tornato il Bologna?
"Il campionato è lungo. Siamo partiti a rilento e per dar fastidio sopra non possiamo più concederci passi falsi perché ne abbiamo già goduto. Tutto l'anno l'obiettivo sarà diventrare più forti di settimana in settimana. Poi a marzo/aprile capiremo dove saremo".
È il gol più bello che ha segnato in carriera?
"Non so se questo sia l'inizio migliore della mia carriera o meno. Sicuramente questo è un bel gol ma in carriera me ne sono capitati di altri. Ad esempio qui al Dall'Ara con la maglia del Milan oppure mi viene in mente anche quello a San Siro contro la Dinamo Zagabria. Però mi auguro che il più bello possa essere il prossimo".
17.43 - Termina la conferenza stampa di Tommaso Pobega.