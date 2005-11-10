Bologna, Pobega: "Gol più bello in carriera? Al Dall'Ara, ma con il Milan"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo del Bologna contro il Monza nella decima giornata della Serie A 2026/27 (2-1 il risultato finale firmato dalle reti di Varela, Pobega e Bernardeschi), è intervenuto Tommaso Pobega. Il centrocampista rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

17.37 - Inizia la conferenza stampa di Tommaso Pobega.

Cosa è cambiato per lei con l'avvento di Palladino?

"Cerco sempre di mettermi a disposizione dell'allenatore e della squadra, poi ovvio che in alcune partite si esaltano le mie caratteristiche. Questa settimana è stata importante perché abbiamo inanellato tre vittorie che possono farci crescere in autostima. Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. Penso che sia un insieme di cose: quando arrivano i risultati e le cose che provi in settimana ti riescono in partita nel weekend viene tutto più fluido. So la qualità che c'è nel nostro spogliatoio e dobbiamo lavorare come abbiamo fatto fino ad ora per crescere ulteriormente. Sono felice di essere in gruppo come il nostro".

È tornato il Bologna?

"Il campionato è lungo. Siamo partiti a rilento e per dar fastidio sopra non possiamo più concederci passi falsi perché ne abbiamo già goduto. Tutto l'anno l'obiettivo sarà diventrare più forti di settimana in settimana. Poi a marzo/aprile capiremo dove saremo".

È il gol più bello che ha segnato in carriera?

"Non so se questo sia l'inizio migliore della mia carriera o meno. Sicuramente questo è un bel gol ma in carriera me ne sono capitati di altri. Ad esempio qui al Dall'Ara con la maglia del Milan oppure mi viene in mente anche quello a San Siro contro la Dinamo Zagabria. Però mi auguro che il più bello possa essere il prossimo".

17.43 - Termina la conferenza stampa di Tommaso Pobega.