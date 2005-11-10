Bologna, Pobega: "Ruolo? Ogni gara ha le sue esigenze. Palladino ha riportato autostima"

Il centrocampista del Bologna Tommaso Pobega ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro il Monza vinto per 2-1 e valido per la 10^ giornata di Serie A.

Ti sei reso conto di aver fatto un bellissimo gol?

"Non l'ho ancora rivisto, l'importante è che sia venuto".

A due giochi molto bene: ti trovi meglio così o come mezzala?

"Difficile da dire, ogni partita ha le sue esigenze e le sue posizioni. Contro il Monza c'erano tanti duelli, potevano esserci spazi in cui inserirsi. Devo sempre mettermi nella posizione giusta per aiutare la squadra. Le mie caratteristiche sono di andare in avanti, sia a tre che a due cerco di ritagliarmi degli spazi. Vittoria che è un segnale di continuità".

Com'è giocare con Ferguson e cosa ha portato Palladino?

"Con lui mi trovo molto bene, giocatore forte come tanti in squadra. In allenamento andiamo forte e cerchiamo di riportarlo in partita. Il mister sta cercando di riportarci autostima, continuità e spensieratezza per andare a prenderci risultati. Ci siamo un po' bloccati all'inizio, ma lavorando vogliamo tornare a divertirci".