Serie A, i migliori 5 portieri dopo 9 giornate: Tornqvist entra direttamente al primo posto

Focus TMW
Serie A, i migliori 5 portieri dopo 9 giornate: Tornqvist entra direttamente al primo postoFocus TMW
autore
Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 21:08Serie A
autore Gaetano Mocciaro
30.10.2026 21:08Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Noel Tornqvist irrompe nella classifica dei migliori portieri di Serie A balzando direttamente al primo posto. Esce clamorosamente Carnesecchi che fino al turno precedente era al secondo posto. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.
1. Noel Törnqvist (Monza) 6.50 (5)
2. Mile Svilar (Roma) 6.50 (5)
3. Lorenzo Palmisani (Frosinone) 6.39 (9)
4. Christos Mandas (Lazio) 6.39 (9)
5. Filip Stankovic (Venezia) 6.39 (9)
Altre notizie Serie A
Oggi
21:08 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, i migliori 5 portieri dopo 9 giornate: Tornqvist entra direttamente al primo posto
21:00 Serie ATMW
TMWIl 6-0 di Comandini, la stella in faccia e non solo: i 10 derby della Madonnina più iconici
20:56 Serie A
Il Pallone d'Oro più combattuto degli ultimi anni: lo scarto tra Kane e Mbappé è di 28 punti
20:53 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, la Flop 11 dopo 9 giornate: Kolo Muani guida l'attacco spuntato
20:38 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, la Top 11 dopo 9 giornate: riecco Cisse. Tornqvist sorpresa fra i pali
20:30 Serie ATMW
TMWLa chiave tattica: perché Pulisic può essere il grimaldello di questo Milan-Inter
20:23 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, la Flop 11 della 9ª giornata: Juve con 3 rappresentanti, Ramos in attacco
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi