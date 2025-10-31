Bologna, per Italiano si avvicina il rientro. Se col Parma o meno, dipenderà dal clima

Vincenzo Italiano alla riscossa. Dopo il ricovero in ospedale, necessario per curare una polmonite, il tecnico del Bologna non vede l'ora di tornare ad accomodarsi in panchina. Ha voglia di ricominciare a dare indicazioni e consigli ai suoi giocatori, di esultate e di deprimersi per un giocata errata. Domenica pomeriggio a Parma potrebbe tornare a farlo.

Mercoledì sera nel turno infrasettimanale giocato allo stadio Dall'Ara contro il Torino ne ha avuto un piccolo assaggio. L'allenatore dei rossoblù, dimesso martedì mattina dal reparto di pneumologia, diretto dal professor Stefano Nava, ha potuto tenere a rapporto i suoi prima della partita e poi pure all'intervallo. E alla fine della sfida ha incrociato tutti gli sguardi dei suoi ragazzi dentro lo spogliatoio. Sicuramente il calore della tifoseria lo ha avrà scaldato: tutti i presenti allo stadio si sono alzati in piedi e gli hanno dedicato un coro. Italiano ora attende il via libera definitivo da parte dello staff medico rossoblù per tornare in panchina già a Parma.

Dovrebbe arrivare domani, perché giorno per giorno ci saranno da valutare le condizioni di salute del tecnico del Bologna, tenendo in considerazione anche la situazione meteo. Se sarà freddo o pioverà le decisioni verranno cambiate. Tutto viene valutato giorno per giorno, sottolinea il Corriere dello Sport.