Bologna, petizione contro il prezzo della birra al Dall'Ara: il club ripristina il formato da 0,4 litri

La birra al Dall'Ara finisce al centro delle proteste dei tifosi del Bologna. Su Change.org nei giorni scorsi è partita infatti una petizione per chiedere alla società rossoblù e ai fornitori del servizio di catering un miglioramento della qualità delle bevande vendute durante le partite casalinghe. La raccolta firme ha superato le 1.400 adesioni in meno di 48 ore, portando all'attenzione un problema che riguarda il rapporto tra quantità, qualità e prezzo.

Nel mirino dei sostenitori felsinei c'era soprattutto il passaggio del formato standard da 0,4 a 0,3 litri, accompagnato dall'aumento del costo da 4 a 6 euro. Nel testo della petizione si chiedeva un servizio "dignitoso e allineato alle aspettative di una tifoseria di massima serie".

Il Bologna interviene: bicchiere da 0,4 litri, ma il prezzo resta invariato

La protesta ha portato a un intervento del club, che ha deciso di ripristinare il formato da 0,4 litri, mantenendo però il prezzo della birra a 6 euro. Una novità che risponde almeno in parte alle richieste dei tifosi, contestate soprattutto per la riduzione della quantità a fronte di una tariffa più elevata. Con il ritorno al formato precedente, il pubblico avrà quindi 100 millilitri in più di birra senza un ulteriore aumento del costo. Resta invece invariato il prezzo, uno degli aspetti che aveva alimentato il malcontento tra i sostenitori rossoblù.