È terminata la sfida dello stadio Penzo fra Venezia e Bologna, anticipo che ha aperto la 13^ giornata di Serie A. Fra le fila dei giocatori arancioneroverdi parlerà a breve in conferenza stampa Juan Jesus per commentare la prestazione della sua squadra. Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 23.36 inizia la conferenza stampa

Il punto è positivo, nel primo tempo si poteva fare di più?

"Sì, diciamo che possiamo sempre fare meglio in quello che stiamo facendo. Ma le occasioni le stiamo creando. Dobbiamo essere più bravi a gestire i palloni negli ultimi metri, gli attaccanti hanno 5-6 occasioni a partita e dobbiamo iniziare ad approfittare delle occasioni che abbiamo. Oggi abbiamo segnato, ma ci mettono sempre 5-10 minuti per capire se va bene e lo hanno annullato, comunque va bene, la squadra sta crescendo. Più punti facciamo e più lontano possiamo arrivare".

Sei andato vicino a segnare, ma è arrivato un palo.

"Ho provato a fare del mio meglio, mi sa che Zortea ha messo la mano davanti, mi ha un po' offuscato, ho provato a colpirla al meglio possibile, peccato".

Parlati degli errori degli attaccanti. È stato criticato tanto Adams, ma oggi ha sbagliato Yeboah, poi anche Lauberbach. Come vedi gli attaccanti in allenamento in questo periodo, li vedi un po' in difficotà?

"Innanzitutto s sbaglia perché si prova, se sbaglio io magari si prende gol, così come vale per Stankovic. L'attaccante ha una soglia in più perché ha più occasioni di rifarsi. Quando sprecano occasioni ci sta che ci sia un dispiacere, una delusione, ma il nostro lavoro è anche questo: subire le critiche e continuare a lavorare. Per esempio mettendosi meglio con il corpo, uno stop in più... Sono ragazzi giovani, stanno facendo del loro meglio. Il gruppo è sano. Dispiace comunque, perché non vediamo l'ora che trovino continuità nel segnare. È un Venezia in crescita, non penso diverso, conssapevole delle sue qualità. Penso cbhe con quello che stiamo facendo ci sarà un bel traguardo".

Oggi è entrato Bella-Kotchap dopo il problema avuto da Moreno.

"Ci fa piacere che Bella sia tornato, è entrato per darci una mano, è moltto fisico, è diverso da Moreno, ma non fa differenza. Siamo un gruppo completo e facciamo di tutto per darci una mano".

Seconda porta inviolata, quanto aiuta dopo i 4 gol subiti dalla Juventus?

"Aiuta tanto, non prendere gol è importante. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Senza dimenticare il nostro percorso. C'è tempo, ma allo stesso tempo non c'è tempo, più stiamo fuori dalla zona retrocessione è meglio è".

Ore 23.46 finisce la conferenza