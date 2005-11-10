TMW
Juve, Kalulu torna in gruppo. Allenamento parziale con i compagni per Nico GonzalezTMW
Le ultime dalla Continassa in vista della sfida con il Como: il difensore francese si è allenato regolarmente con la squadra
© foto di www.imagephotoagency.it
Buone notizie per Luciano Spalletti dall’allenamento odierno della Juventus, all’indomani della vittoria europea in casa dell’Omonia e in vista della trasferta di campionato sul campo del Como. Pierre Kalulu ha infatti lavorato regolarmente in gruppo, tornando a disposizione del tecnico bianconero.
Passi avanti anche per Nico Gonzalez: l’esterno argentino ha svolto parte della seduta insieme ai compagni. Da valutare, nelle prossime ore, la possibilità di averlo a disposizione già per la gara del Sinigaglia.
Spalletti avrà ovviamente indicazioni più precise dall’ultimo allenamento prima della partenza per Como, soprattutto per quanto riguarda le condizioni dell’argentino.
Fonte: Da Torino, Camillo Demichelis
Altre notizie Serie A
Oggi
13:52 Serie ATMW
TMWFiorentina, Oulai ha lasciato il ritiro per motivi familiari: sarà a disposizione per Udine
13:47 Serie ATMW
TMWJuve, Kalulu torna in gruppo. Allenamento parziale con i compagni per Nico Gonzalez
13:45 Serie A
Malagò: "La mia è una Via Crucis all'italiana, incomprensibile. Ho scelto Mancini perché..."
13:38 Serie ATMW
TMWBlack Friday Serie A: Keinan Davis è valutato 20 milioni. Non buono l'inizio di stagione
13:30 Serie ATMW
TMWJuve, Napoli o Inter per Varela? Il ds che lo ha avuto in Grecia: "Sarà di livello mondiale"
23/11 Tutti pazzi per i gol: l’Inter si fa rimontare dall’Atalanta (4-4), cinquina del Milan e Lazio sola in vetta
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni