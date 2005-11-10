Venezia, Hainaut: "Quando fai un assist così, lo vuoi tenere"
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Pietro Celeste
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ieri alle 23:53Serie A
autore Pietro Celeste
27.11.2026 23:53Serie A
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Antoine Hainaut, difensore del Venezia, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita con il Bologna: "Quando fai un assist così, lo vuoi tenere. Arriverà la prossima partita".
Hai un messaggio ai tuoi fantallenatori?
"Dico solo grazie a quelli che abbiamo preso".
Anche Stankovic da prendere al fantacalcio.
"Non gioco al fantacalcio, ma sicuro lo prenderò".
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