La Lazio vola in campionato e il presidente Claudio Lotito vuole mettere le basi per un futuro ancora insieme a Gennaro Gattuso. L'inizio di stagione della formazione biancoceleste ha superato ogni aspettativa, tanto da spingere la società a ragionare sul prolungamento del contratto del tecnico calabrese. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l'intenzione del patron laziale sarebbe quella di proporre all'allenatore un nuovo accordo fino al 2029, accompagnato da un significativo adeguamento economico.

Lazio, i numeri di Gattuso convincono Lotito

I risultati stanno dando ragione al lavoro di Gattuso. La Lazio è attualmente capolista e, dopo dodici giornate, ha conquistato 32 punti, un bottino mai raggiunto nella storia del club a questo punto del campionato. Il confronto con la scorsa stagione è altrettanto significativo: sono infatti quattordici i punti in più rispetto allo stesso momento della precedente annata.

Il rinnovo automatico fino al 2028 e la proposta di Lotito per il 2029

La situazione contrattuale di Gattuso presenta già una particolare clausola. L'accordo sottoscritto la scorsa estate prevede infatti un contratto annuale, con un'opzione di rinnovo automatico fino al 2028 nel caso in cui la Lazio concluda il campionato entro il dodicesimo posto. Non sono richiesti piazzamenti europei né tantomeno la qualificazione alla Champions League: è sufficiente raggiungere la parte centrale della classifica.

Un traguardo che, considerando il rendimento attuale, sembra sempre più vicino. Prendendo come riferimento i 45 punti con cui il Torino aveva chiuso al dodicesimo posto nella scorsa Serie A, dopo undici giornate alla Lazio ne mancavano altri 16 per raggiungere quella quota. Oggi, dopo dodici turni e con 32 punti già conquistati, il margine si è ulteriormente ridotto: ne servirebbero altri 13 per arrivare allo stesso riferimento. Si tratta naturalmente di una proiezione basata sulla classifica della passata stagione, mentre la clausola contrattuale fa riferimento esclusivamente al piazzamento finale.