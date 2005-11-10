Da grande promessa del calcio italiano a centravanti capace di segnare 25 gol in una stagione. Moise Kean, 26 anni da compiere a febbraio, a Firenze sembrava arrivato a compiere il suo destino. La sua carriera, però, è stata finora caratterizzata da un'alternanza piuttosto marcata tra annate positive e periodi di difficoltà. Il problema, per l'attaccante del Como, non è mai stato solo il rendimento. Anche gli infortuni hanno avuto un peso, specie negli ultimi anni. L'ultimo stop rischia di essere particolarmente lungo: Cesc Fabregas, nella conferenza stampa di oggi, ha spiegato che l'ex Fiorentina dovrà restare fuori per alcuni mesi a causa di un problema osseo alla gamba destra. “Lui sta bene, è più tranquillo. Abbiamo fatto il trattamento di 2-3 settimane fa a Barcellona. Speriamo che la fessura si sia chiusa di più. Ha sentito qualcosa, si è spaventato tantissimo, è caduto a terra. Anche noi ci siamo spaventati. Poi è arrivata l'ambulanza a prenderlo, pensavamo fosse qualcosa di serio. C'è qualcosa in più, starà fuori qualche mese, non settimane. Ma vogliamo chiudere la situazione definitivamente”. Per il tecnico spagnolo, che aveva accolto Kean nell'ultimo giorno del mercato estivo, è una brutta notizia. Il centravanti ha disputato appena quattro partite con il Como, senza trovare il gol, e non scende in campo dal 20 settembre.

Kean, dalla Juventus al PSG: le stagioni migliori non hanno mai avuto seguito

La storia calcistica di Kean comincia prestissimo. Nel novembre 2016 debutta in Serie A con la Juventus, a soli 16 anni, e nella stagione successiva passa in prestito al Verona, dove segna quattro gol. Nel 2018/19, tornato in bianconero, realizza sei reti in appena tredici presenze in campionato. Sembra pronto per una carriera da protagonista, ma il trasferimento all'Everton non produce i risultati sperati: appena due gol in 29 partite di Premier League. Il riscatto arriva al Paris Saint-Germain, dove nel 2020/21 segna tredici volte in Ligue 1 e altre tre in Champions League. Anche stavolta, però, non c'è continuità. Rientrato alla Juventus, Kean si ferma a cinque gol in campionato nel 2021/22 e sei nella stagione successiva. Il punto più basso arriva nel 2023/24, chiuso senza segnare neppure una rete. In quell'annata pesano anche i problemi fisici: un infortunio alla tibia lo tiene fermo da dicembre a marzo, facendo saltare persino il trasferimento all'Atletico Madrid, che dopo gli accertamenti medici decide di rinunciare all'operazione.

La rinascita alla Fiorentina e i problemi fisici: ora il Como deve aspettare

La Fiorentina rappresenta l'occasione per ricominciare. Nella stagione 2024/25, Kean segna 19 gol in Serie A e 25 considerando tutte le competizioni. È la miglior annata della sua carriera, quella che restituisce al calcio italiano un attaccante in grado di fare la differenza anche in Nazionale. L'anno successivo, però, il rendimento cala: otto reti in 26 presenze di campionato, nove complessive, nelle difficoltà viola. Non è un'annata da buttare in toto, ma di certo non è nemmeno quella della definitiva consacrazione. Tornano anche i problemi fisici, in particolare alla tibia. Nel novembre 2025 è costretto a fermarsi per un trauma alla gamba sinistra, mentre nella primavera del 2026 un altro problema sempre alla tibia ne condiziona il finale di stagione.

Il trasferimento al Como, concretizzatosi a settembre 2026, avrebbe dovuto rappresentare una nuova opportunità. Fabregas, invece, ha potuto utilizzarlo pochissimo. Dopo il problema accusato durante gli impegni con la Nazionale, l'attaccante si è sottoposto a un trattamento specifico a Barcellona, ma durante il percorso di recupero è arrivato un nuovo stop, con tanto di intervento dell'ambulanza. L'allenatore lariano ha chiarito che questa volta è interessata la gamba destra, diversa da quella che gli aveva dato problemi nella scorsa stagione. “È un problema osseo”, ha precisato Fabregas, aggiungendo: “Adesso dobbiamo stargli vicino”. Non ci sono ancora indicazioni sufficienti per stabilire una data di rientro, ma è ormai certo che Kean tornerà in campo soltanto nel 2027. A Como, dove il suo acquisto è stato uno degli investimenti più importanti dell'estate, la speranza è che il nuovo periodo di assenza consenta di risolvere definitivamente i problemi fisici. Per Kean resta soprattutto una questione di continuità: a 26 anni non ha ancora messo insieme due stagioni consecutive da protagonista, nonostante abbia dimostrato più volte di avere le qualità per riuscirci.