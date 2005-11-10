Federico Dimarco, rendimento peggiorato da marzo in poi. Può c'entrare il rinnovo?

Un anno fa re degli assist, ora un po' meno. Federico Dimarco fino ha giocato quattordici gare, mettendo a segno zero gol e solamente due passaggi decisivi. Numeri bassi per chi è abituato a sconquassare le difese avversarie con inserimenti perfetti. La sensazione è che da marzo in poi stia avendo un periodo di forma - molto - inferiore rispetto a prima: cinque assist e un gol in 26 partite, un po' poco.

Colpa del contratto?

Dimarco ambirebbe a guadagnare come un top, fra i 5,5 e i 6 milioni di euro, magari con un accordo lungo. Invece fino a pochi giorni fa era in scadenza al 30 giugno del 2027, ma poi l'Inter ha deciso di far scattare l'opzione per un'altra stagione, con un ingaggio appena superiore ai cinque milioni.

Giuseppe Marotta, nei giorni scorsi, ha spiegato la scelta di allungarne il contratto ancor prima di trovare un accordo con il giocatore. "Federico è un interista doc, abbiamo esercitato questa clausola di allungamento di un anno concordato anche se sarebbe unilaterale da parte dell'Inter. Siamo d'accordo che nel corso dell'anno avremo modo di allungare il contratto perché lui ha manifestato la volontà di restare e noi vogliamo che resti. Il senso di appartenenza deve prevalere su altri valori". Oggi Federico Dimarco compie 29 anni.