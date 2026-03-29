Bosnia-Italia, Politano: "Ultima occasione per me e altri non giovani. Ci teniamo a sfruttarla"

Intervistato da Vivo Azzurro TV, l'esterno Matteo Politano si è soffermato su vari aspetti che riguardano come l'Italia stia preparando il fondamentale appuntamento di martedì, la partita sul campo della Bosnia che in caso di vittoria spalancherà le porte per la fase finale di un Mondiale alla nazionale del nostro paese, reduce da due edizioni nelle quali non si mai nemmeno qualificata.

Bosnia-Italia di martedì sera a Zenica sarà un appuntamento da non mancare per la banda azzurra di Gattuso e questo concetto traspare chiaramente anche dalle parole dello stesso Politano: "La viviamo bene, siamo tranquilli pur sapendo cosa e quanto ci giochiamo. Soprattutto per me e qualche altro non più giovane è l'ultima occasione e ci teniamo particolarmente a sfruttarla".

Un aspetto che potrà giocare una parte cruciale in ciò che attende l'Italia martedì sera sul campo della Bosnia è lo spirito di squadra. Questo secondo Politano il tratto distintivo dello spogliatoio della Nazionale azzurra: "Aiutarci in ogni circostanza, anche nell'ultima partita si sono visti abbracci e tutti che vanno dalla stessa parte. Senza egoismi, cosa fondamentale per fare qualcosa di importante". Con una richiesta esplicita per i sostenitori: "Di starci vicino, noi daremo il massimo. Tifateci e spingeteci".

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