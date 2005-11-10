Non solo Carlos Augusto, chi sono gli 84 calciatori di A che beneficiano del Decreto Crescita

Il rinnovo di Carlos Augusto con l'Inter, con un nuovo contratto fino al 30 giugno 2031, è pronto a entrare nella fase decisiva. Come vi abbiamo raccontato oggi, dopo un lungo tira e molla, caratterizzato anche da alcune dichiarazioni piccate da parte dell'entourage del brasiliano, le parti sono infatti sempre più vicine a trovare l'intesa definitiva.

La trattativa - non ancora ufficiale - ha riportato così sotto i riflettori il Decreto Crescita, uno strumento fiscale ormai abolito ma i cui benefici continuano a produrre effetti per i calciatori che ne avevano già maturato i requisiti (qui vi spieghiamo come funzionerebbe nel caso di Carlos Augusto e della Beneamata). Una misura che può rappresentare un vantaggio economico significativo per i club di Serie A, a partire proprio dall'Inter, e che riguarda ancora diversi giocatori del nostro campionato.

Ma quali sono gli altri calciatori che possono continuare a beneficiare degli sgravi fiscali? Ecco l'elenco degli 84 contratti con effetto ancora attivo.

Gli 84 contratti con effetto ancora attivo

ATALANTA

ÉDERSON - 5,13 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2031

Charles DE KETELAERE - 3,21 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2028

Sead KOLASINAC - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2027

Nikola KRSTOVIC - 2,18 milioni di € lordi (1,7 netti) fino al 2030

Lazar SAMARDZIC - 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2029

Isak HIEN - 1,67 milioni di € lordi (1,3 netti) fino al 2028

Davide ZAPPACOSTA - 1,67 milioni di € lordi (1,3 netti) fino al 2028

Thomas KRISTENSEN - 380mila € lordi (300mila netti) fino al 2027

BOLOGNA

Lewis FERGUSON - 1,28 milioni di € lordi (1 netto) fino al 2028

Nikola MORO - 1,24 milioni di € lordi (970mila netti) fino al 2027

Emil HOLM - 1,03 milioni di € lordi (800mila netti) fino al 2028

Oussama EL AZZOUZI - 580mila € lordi (450mila netti) fino al 2027

Jesper KARLSSON - 510mila € lordi (400mila netti) fino al 2028

CAGLIARI

Yerry MINA - 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2028

Elia CAPRILE - 1,41 milioni di € lordi (1,1 netti) fino al 2029

COMO

Moise KEAN - 6,41 milioni di € lordi (5 netti) fino al 2027

Lucas DA CUNHA - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2031

FIORENTINA

Marin PONGRACIC - 2,69 milioni di € lordi (2,1 netti) fino al 2029

DODO - 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2027

Lucas BELTRAN - 1,15 milioni di € lordi (900mila netti) fino al 2028*

Oliver CHRISTENSEN - 640mila € lordi (500mila netti) fino al 2028

FROSINONE

Anthony OYONO - 510mila € lordi (400mila netti) fino al 2027

GENOA

Johan VASQUEZ - 1,28 milioni di € lordi (1 netto) fino al 2028

Morten FRENDRUP - 1,03 milioni di € lordi (800mila netti) fino al 2028

INTER

Piotr ZIELINSKI - 7,69 milioni di € lordi (6 netti) fino al 2028

Marcus THURAM - 7,69 milioni di € lordi (6 netti) fino al 2028

Benjamin PAVARD - 6,41 milioni di € lordi (5 netti) fino al 2028

Yann Aurel BISSECK - 3,85 milioni di € lordi (3 netti) fino al 2031

Carlos AUGUSTO - 2,82 milioni di € lordi (2,2 netti) fino al 2028 (dato che sarà aggiornato, non appena arriverà l'ufficialità del rinnovo)

Henrikh MKHITARYAN - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2027

JUVENTUS

Teun KOOPMEINERS - 5,77 milioni di € lordi (4,5 netti) fino al 2029

Weston MCKENNIE - 5,28 milioni di € lordi (4,2 netti) fino al 2030

Nicolás GONZALEZ - 4,62 milioni di € lordi (3,6 netti) fino al 2029

Zeki CELIK - 4,1 milioni di € lordi (3,2 netti) fino al 2029

Jhon LUCUMI - 3,21 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2030

Pierre KALULU - 3,08 milioni di € lordi (2,4 netti) fino al 2029

Arkadiusz MILIK - 2,24 milioni di € lordi (1,75 netti) fino al 2027

LAZIO

Albert GUDMUNDSSON - 2,82 milioni di € lordi (2,2 netti) fino al 2027

Gustav ISAKSEN - 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2028

Christos MANDAS - 1,03 milioni di € lordi (800mila netti) fino al 2029

LECCE

Lassana COULIBALY - 770mila € lordi (600mila netti) fino al 2027

Ivan ILIC - 770mila € lordi (600mila netti) fino al 2027

Mohamed KABA - 320mila € lordi (250mila netti) fino al 2027

MILAN

Mike MAIGNAN - 6,41 milioni di € lordi (5 netti) fino al 2031

Samuel CHUKWUEZE - 5,13 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2028

Ruben LOFTUS-CHEEK - 5,13 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2027

Christian PULISIC - 5,13 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2031

Fikayo TOMORI - 4,49 milioni di € lordi (3,5 netti) fino al 2027

Alexis SAELEMAEKERS - 3,85 milioni di € lordi (3 netti) fino al 2031

Yunus MUSAH - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2028

Warren BONDO - 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2029

MONZA

Cyril NGONGE - 770mila € lordi (600mila netti) fino al 2027

Valentin ANTOV - 770mila € lordi (600mila netti) fino al 2027

Patrick CUTRONE - 640mila € lordi (500mila netti) fino al 2028

NAPOLI

Stanislav LOBOTKA - 3,59 milioni di € lordi (2,8 netti) fino al 2027

André ZAMBO ANGUISSA - 3,46 milioni di € lordi (2,7 netti) fino al 2027

Sam BEUKEMA - 3,21 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2030

Amir RRAHMANI - 3,21 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2027

Mathías OLIVERA - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2030

Jesper LINDSTROM - 1,67 milioni di € lordi (1,3 netti) fino al 2028*

Jens CAJUSTE - 770mila € lordi (600mila netti) fino al 2028*

PARMA

Adrián BERNABE - 1,03 milioni di € lordi (800mila netti) fino al 2027

El Bilal TOURE - 960mila € lordi (750mila netti) fino al 2027

Lautaro VALENTI - 770mila € lordi (600mila netti) fino al 2027

ROMA

Evan N'DICKA - 5,13 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2028

Mile SVILAR - 4,36 milioni di € lordi (3,4 netti) fino al 2030

SASSUOLO

Armand LAURIENTE - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2029

Josh DOIG - 1,54 milioni di € lordi (1 netto) fino al 2028

Kristian THORSTVEDT - 770mila € lordi (600mila netti) fino al 2027

Agustín ALVAREZ - 640mila € lordi (500mila netti) fino al 2027*

Janis ANTISTE - 450mila € lordi (350mila netti) fino al 2028*

TORINO

Nikola VLASIC - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2027

Pietro PELLEGRI - 1,28 milioni di € lordi (1 milione netto) fino al 2027

Ivan ILIC - 770mila € lordi (600mila netti) fino al 2027*

UDINESE

Keinan DAVIS - 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2031

Hassane KAMARA - 1,54 milioni di € lordi (1,2 milioni netti) fino al 2028

Enzo EBOSSE - 1,03 milioni di € lordi (800mila netti) fino al 2027

Maduka OKOYE - 900mila € lordi (700mila netti) fino al 2028

Sandi LOVRIC - 900mila € lordi (700mila netti) fino al 2027

Oier ZARRAGA - 450mila € lordi (350mila netti) fino al 2027

VENEZIA

Gianluca BUSIO - 2,94 milioni di € lordi (2,3 milioni di € netti) fino al 2028

Toma BASIC - 2,56 milioni di € lordi (2 milioni di € netti) fino al 2029

Simon SOHM - 2,09 milioni di € lordi (1,625 milioni di € netti) fino al 2027

Ridgeciano HAPS - 1,04 milioni di € lordi (810mila € netti) fino al 2028

Marin SVERKO - 830mila € lordi (650mila € netti) fino al 2028

Thórir Johann HELGASON - 480mila € lordi (375mila € netti) fino al 2029

* non in squadra

dati a fonte Capology.com