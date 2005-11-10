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Non solo Carlos Augusto, chi sono gli 84 calciatori di A che beneficiano del Decreto Crescita

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Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 17:38Serie A
12.11.2026 17:38Serie A
Fonti preferite
L'imminente rinnovo di Carlos Augusto ha riportato d'attualità il tema degli sgravi fiscali: ecco tutti i giocatori e i club che ne beneficiano in Serie A.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il rinnovo di Carlos Augusto con l'Inter, con un nuovo contratto fino al 30 giugno 2031, è pronto a entrare nella fase decisiva. Come vi abbiamo raccontato oggi, dopo un lungo tira e molla, caratterizzato anche da alcune dichiarazioni piccate da parte dell'entourage del brasiliano, le parti sono infatti sempre più vicine a trovare l'intesa definitiva.

La trattativa - non ancora ufficiale - ha riportato così sotto i riflettori il Decreto Crescita, uno strumento fiscale ormai abolito ma i cui benefici continuano a produrre effetti per i calciatori che ne avevano già maturato i requisiti (qui vi spieghiamo come funzionerebbe nel caso di Carlos Augusto e della Beneamata). Una misura che può rappresentare un vantaggio economico significativo per i club di Serie A, a partire proprio dall'Inter, e che riguarda ancora diversi giocatori del nostro campionato.

Ma quali sono gli altri calciatori che possono continuare a beneficiare degli sgravi fiscali? Ecco l'elenco degli 84 contratti con effetto ancora attivo.

Gli 84 contratti con effetto ancora attivo

ATALANTA
ÉDERSON - 5,13 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2031
Charles DE KETELAERE - 3,21 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2028
Sead KOLASINAC - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2027
Nikola KRSTOVIC - 2,18 milioni di € lordi (1,7 netti) fino al 2030
Lazar SAMARDZIC - 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2029
Isak HIEN - 1,67 milioni di € lordi (1,3 netti) fino al 2028
Davide ZAPPACOSTA - 1,67 milioni di € lordi (1,3 netti) fino al 2028
Thomas KRISTENSEN - 380mila € lordi (300mila netti) fino al 2027

BOLOGNA
Lewis FERGUSON - 1,28 milioni di € lordi (1 netto) fino al 2028
Nikola MORO - 1,24 milioni di € lordi (970mila netti) fino al 2027
Emil HOLM - 1,03 milioni di € lordi (800mila netti) fino al 2028
Oussama EL AZZOUZI - 580mila € lordi (450mila netti) fino al 2027
Jesper KARLSSON - 510mila € lordi (400mila netti) fino al 2028

CAGLIARI
Yerry MINA - 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2028
Elia CAPRILE - 1,41 milioni di € lordi (1,1 netti) fino al 2029

COMO
Moise KEAN - 6,41 milioni di € lordi (5 netti) fino al 2027
Lucas DA CUNHA - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2031

FIORENTINA
Marin PONGRACIC - 2,69 milioni di € lordi (2,1 netti) fino al 2029
DODO - 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2027
Lucas BELTRAN - 1,15 milioni di € lordi (900mila netti) fino al 2028*
Oliver CHRISTENSEN - 640mila € lordi (500mila netti) fino al 2028

FROSINONE
Anthony OYONO - 510mila € lordi (400mila netti) fino al 2027

GENOA
Johan VASQUEZ - 1,28 milioni di € lordi (1 netto) fino al 2028
Morten FRENDRUP - 1,03 milioni di € lordi (800mila netti) fino al 2028

INTER
Piotr ZIELINSKI - 7,69 milioni di € lordi (6 netti) fino al 2028
Marcus THURAM - 7,69 milioni di € lordi (6 netti) fino al 2028
Benjamin PAVARD - 6,41 milioni di € lordi (5 netti) fino al 2028
Yann Aurel BISSECK - 3,85 milioni di € lordi (3 netti) fino al 2031
Carlos AUGUSTO - 2,82 milioni di € lordi (2,2 netti) fino al 2028 (dato che sarà aggiornato, non appena arriverà l'ufficialità del rinnovo)
Henrikh MKHITARYAN - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2027

JUVENTUS
Teun KOOPMEINERS - 5,77 milioni di € lordi (4,5 netti) fino al 2029
Weston MCKENNIE - 5,28 milioni di € lordi (4,2 netti) fino al 2030
Nicolás GONZALEZ - 4,62 milioni di € lordi (3,6 netti) fino al 2029
Zeki CELIK - 4,1 milioni di € lordi (3,2 netti) fino al 2029
Jhon LUCUMI - 3,21 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2030
Pierre KALULU - 3,08 milioni di € lordi (2,4 netti) fino al 2029
Arkadiusz MILIK - 2,24 milioni di € lordi (1,75 netti) fino al 2027

LAZIO
Albert GUDMUNDSSON - 2,82 milioni di € lordi (2,2 netti) fino al 2027
Gustav ISAKSEN - 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2028
Christos MANDAS - 1,03 milioni di € lordi (800mila netti) fino al 2029

LECCE
Lassana COULIBALY - 770mila € lordi (600mila netti) fino al 2027
Ivan ILIC - 770mila € lordi (600mila netti) fino al 2027
Mohamed KABA - 320mila € lordi (250mila netti) fino al 2027

MILAN
Mike MAIGNAN - 6,41 milioni di € lordi (5 netti) fino al 2031
Samuel CHUKWUEZE - 5,13 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2028
Ruben LOFTUS-CHEEK - 5,13 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2027
Christian PULISIC - 5,13 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2031
Fikayo TOMORI - 4,49 milioni di € lordi (3,5 netti) fino al 2027
Alexis SAELEMAEKERS - 3,85 milioni di € lordi (3 netti) fino al 2031
Yunus MUSAH - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2028
Warren BONDO - 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2029

MONZA
Cyril NGONGE - 770mila € lordi (600mila netti) fino al 2027
Valentin ANTOV - 770mila € lordi (600mila netti) fino al 2027
Patrick CUTRONE - 640mila € lordi (500mila netti) fino al 2028

NAPOLI
Stanislav LOBOTKA - 3,59 milioni di € lordi (2,8 netti) fino al 2027
André ZAMBO ANGUISSA - 3,46 milioni di € lordi (2,7 netti) fino al 2027
Sam BEUKEMA - 3,21 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2030
Amir RRAHMANI - 3,21 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2027
Mathías OLIVERA - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2030
Jesper LINDSTROM - 1,67 milioni di € lordi (1,3 netti) fino al 2028*
Jens CAJUSTE - 770mila € lordi (600mila netti) fino al 2028*

PARMA
Adrián BERNABE - 1,03 milioni di € lordi (800mila netti) fino al 2027
El Bilal TOURE - 960mila € lordi (750mila netti) fino al 2027
Lautaro VALENTI - 770mila € lordi (600mila netti) fino al 2027

ROMA
Evan N'DICKA - 5,13 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2028
Mile SVILAR - 4,36 milioni di € lordi (3,4 netti) fino al 2030

SASSUOLO
Armand LAURIENTE - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2029
Josh DOIG - 1,54 milioni di € lordi (1 netto) fino al 2028
Kristian THORSTVEDT - 770mila € lordi (600mila netti) fino al 2027
Agustín ALVAREZ - 640mila € lordi (500mila netti) fino al 2027*
Janis ANTISTE - 450mila € lordi (350mila netti) fino al 2028*

TORINO
Nikola VLASIC - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2027
Pietro PELLEGRI - 1,28 milioni di € lordi (1 milione netto) fino al 2027
Ivan ILIC - 770mila € lordi (600mila netti) fino al 2027*

UDINESE
Keinan DAVIS - 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2031
Hassane KAMARA - 1,54 milioni di € lordi (1,2 milioni netti) fino al 2028
Enzo EBOSSE - 1,03 milioni di € lordi (800mila netti) fino al 2027
Maduka OKOYE - 900mila € lordi (700mila netti) fino al 2028
Sandi LOVRIC - 900mila € lordi (700mila netti) fino al 2027
Oier ZARRAGA - 450mila € lordi (350mila netti) fino al 2027

VENEZIA
Gianluca BUSIO - 2,94 milioni di € lordi (2,3 milioni di € netti) fino al 2028
Toma BASIC - 2,56 milioni di € lordi (2 milioni di € netti) fino al 2029
Simon SOHM - 2,09 milioni di € lordi (1,625 milioni di € netti) fino al 2027
Ridgeciano HAPS - 1,04 milioni di € lordi (810mila € netti) fino al 2028
Marin SVERKO - 830mila € lordi (650mila € netti) fino al 2028
Thórir Johann HELGASON - 480mila € lordi (375mila € netti) fino al 2029

* non in squadra

dati a fonte Capology.com

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