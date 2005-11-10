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Una legge dello Stato in aiuto dell'Inter sul rinnovo di Carlos Augusto: il Decreto Crescita

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Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 16:15Serie A
12.11.2026 16:15Serie A
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Grazie all'applicazione degli incentivi previsti, la società nerazzurra risparmia circa 2 milioni di euro a stagione, al lordo.
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Come vi abbiamo raccontato, è pronta a decollare la trattativa per il rinnovo di contratto di Carlos Augusto con l'Inter. Dopo un lungo tira e molla, che ha visto anche qualche dichiarazione piccata nel tempo da parte dell'entourage del brasiliano, le discussioni stanno per entrare nella fase decisiva, con tutto che fa propendere per l'imminente annuncio di un nuovo contratto fino al 30 giugno del 2031.

Come funziona il Decreto Crescita

Una mano all'Inter per trovare la quadratura del cerchio arriva anche da una legge dello Stato italiano, il Decreto Crescita. Quell'incentivo che oggi non esiste più ma che rimane in vigore per chi ne godeva e ha maturato i requisiti per continuare a farlo nel tempo, che aveva come categoria toccata dalla misura quei lavoratori stranieri che prendessero la residenza fiscale in Italia o i nostri connazionali cosiddetti 'di rientro'. Carlos Augusto ha visto attivarsi questa condizione già dai tempi del suo arrivo al Monza e ha continuato a goderne.

Quanto va a risparmiare l'Inter

Per chiarire in che senso e in quale misura l'Inter abbia potuto anch'essa beneficiare dell'effetto dettato dal Decreto Crescita, basta fare un paio di calcoli. A regime 'normale', per garantire a Carlos Augusto l'ingaggio da 3,5 milioni di euro netti circa che andrà a percepire dai nerazzurri, la quota lorda sarebbe stata superiore ai 6 milioni di euro, circa 6,5. In questo modo, invece, l'Inter dovrà versare al lordo 'appena' 4,5 milioni di euro. Sono due in meno ogni anno.

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