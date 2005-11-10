Carlos Augusto è diventato imprescindibile e l'Inter lo blinda: cosa manca per il rinnovo

L’Inter vuole ripartire dalle proprie certezze e Carlos Augusto è ormai diventato una di queste. Arrivato a Milano per aggiungere qualità e soluzioni sulla corsia sinistra, il brasiliano si è trasformato progressivamente in una pedina imprescindibile, capace di interpretare più ruoli e di lasciare il segno anche nei momenti decisivi. Una duttilità che Cristian Chivu ha imparato ad apprezzare e che la dirigenza nerazzurra non ha intenzione di perdere. Per questo il club sta accelerando le operazioni per blindarlo con un nuovo contratto fino al 30 giugno 2031, la trattativa è ormai vicina alla conclusione e l'annuncio potrebbe arrivare entro Natale.

Pronto un ingaggio da 3,5 milioni di euro l'anno

Il nuovo accordo dovrebbe prevedere un importante adeguamento economico. Carlos Augusto, che attualmente percepisce 2,2 milioni di euro netti a stagione, sarebbe destinato a salire intorno ai 3,5 milioni. A rendere più sostenibile l'operazione contribuisce il regime fiscale agevolato del Decreto Crescita, di cui beneficia sin dai tempi del Monza. Senza l'agevolazione, il costo lordo per garantire quell'ingaggio supererebbe i 6 milioni; con il regime applicabile al giocatore, l'esborso sarebbe invece intorno ai 4,5 milioni. Un risparmio per l'Inter di circa due milioni all'anno.

I numeri di Carlos Augusto in quest'avvio di stagione

La volontà di proseguire insieme è rafforzata dal rendimento del brasiliano. Tra campionato e Champions League ha firmato quattro gol e tre assist in dodici presenze, risultando decisivo nella rimonta contro il Bologna, con una rete e un assist, e nel successo contro lo Shakhtar, deciso da un suo gol. Duttilità, continuità e contributo offensivo hanno convinto la Beneamata a puntare ancora su di lui. La firma non è ancora arrivata, ma il rinnovo del classe 1999 appare sempre più vicino.