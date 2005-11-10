Il Como ha depositato in Comune lo scorso 13 novembre una versione rivista e ridimensionata del progetto per il nuovo Stadio Giuseppe Sinigaglia, con un investimento stimato in 96 milioni di euro e una capienza confermata poco sopra i 15mila posti. La revisione recepisce i rilievi della Soprintendenza e delle valutazioni economico-finanziarie legate alla prima bozza, giudicata eccessivamente impattante sia nei volumi complementari sia nella sostenibilità complessiva, con l'obiettivo dichiarato dal presidente Mirwan Suwarso di snellire l'iter amministrativo senza dover ripartire da zero.

Cambi di programma

Sul piano architettonico e funzionale, la superficie commerciale scende da 18.700 a 6.100 metri quadrati e l'altezza massima cala da 22 a 19 metri (quattro piani invece di cinque). Spariscono l'hotel e il centro benessere con palestra, mentre restano gli spazi hospitality e gli sky box, aree ristoro per il giorno gara, ristoranti con terrazze panoramiche ai piani superiori della tribuna nord (attuali distinti) e attività commerciali e food nella tribuna est verso il Monumento ai Caduti aperte con continuità. Inoltre, si invertirà la Curva dei tifosi del Como proprio da quel lato.

Lavori previsti

Il piano prevede inoltre la demolizione delle tribune est e nord per aprire due varchi trasparenti verso il lago sui lati nord-est e nord-ovest, affiancati da terrazze vetrate con affaccio su Brunate e Cardina. Sul fronte urbanistico e logistico, l'intervento include un arretramento di 6 metri dal marciapiede di viale Vittorio Veneto, l'inglobamento di 3 metri su viale Puecher, la riqualificazione delle aree pedonali circostanti e la conferma dell'autosilo da 400 posti al "Pulesin", mentre resta da verificare la compatibilità con le prescrizioni della Soprintendenza sulla curva ovest - autorizzata la scorsa estate come struttura provvisoria - dove sarà ricavato uno spicchio da 800 posti per gli ospiti.