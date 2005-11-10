Gerry Cardinale vuole di più per i rossoneri e lo ha lasciato intendere per le delle prossime finestre di mercato durante un vertice operativo andato in scena ieri pomeriggio a Casa Milan. Arrivato nel capoluogo lombardo con un giorno d'anticipo rispetto alla tabella di marcia prima di recarsi oggi a Milanello, il numero uno di RedBird si è confrontato con l'amministratore delegato Calvelli e i vertici dell'area tecnica ribadendo la necessità di affiancare ai talenti giovani profili di spessore internazionale, leadership e carisma. Oltre a blindare i pilastri interni (Rabiot, Pavlovic e Pulisic su tutti), ha confermato il centrale dello Sporting Lisbona Gonçalo Inacio come primo obiettivo per la difesa a gennaio, mentre in cima alla lista dei desideri per l'estate spicca il nome di Bruno Fernandes.

Addio pesante, chance per il Milan

Il profilo del 32enne capitano del Manchester United, che conosce già a fondo il calcio italiano per i suoi trascorsi con Novara, Udinese e Sampdoria, presenta una situazione contrattuale particolarmente intrigante per la dirigenza rossonera. Il portoghese è infatti legato ai Red Devils fino al giugno 2027, seppur con un'opzione unilaterale fino al 2028 a favore del club inglese che manterrebbe attiva una clausola rescissoria da circa 65 milioni di euro. Finora, però, ha respinto le proposte di rinnovo ricevute a Old Trafford. Sulla carta l'operazione è impostata per la prossima estate, quando salvo colpi di scena Modrić saluterà Milanello, permettendo al Diavolo di inserire in rosa un leader abituato ai massimi palcoscenici europei.

Attenti alla mossa

Salta il banco e il sogno estivo potrebbe già diventare occasione per gennaio. Il ribaltone appena avvenuto sulla panchina dello United, con l'arrivo di Mauricio Pochettino al posto di Michael Carrick, potrebbe essere ulteriore propulsore. Sebbene il rapporto tra il centrocampista portoghese e la precedente gestione si fosse progressivamente incrinato spingendo i tabloid inglesi a ipotizzare un divorzio invernale, il nuovo manager argentino ha voluto confrontarsi subito con lo spogliatoio confermando pubblicamente il ruolo centrale del capitano alla vigilia della super sfida di Anfield contro il Liverpool (domani alle 17.30). Cardinale e i suoi dirigenti resteranno tuttavia alla finestra: in caso di rottura nei prossimi mesi, il Milan sarebbe pronto a farsi trovare in prima fila per anticipare l'affondo. Lo riferisce TuttoSport.