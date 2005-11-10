Non soltanto il calcio giocato, ma anche la possibilità di regalare un sogno e un futuro migliore ai bambini della propria terra. È questo il significato di LH11, il progetto sociale e sportivo promosso da Luis Henrique, esterno dell'Inter, nella sua città natale, Solânea, nello Stato brasiliano di Paraíba. Intervistato da Sportweek, il settimanale de La Gazzetta dello Sport, il nerazzurro ha raccontato la storia di un'iniziativa che oggi coinvolge circa 300 bambini e ragazzi tra i 7 e i 17 anni, offrendo loro opportunità sportive ed educative indipendentemente dalle possibilità economiche delle famiglie.

Luis Henrique, un sogno nato grazie al padre

Il progetto nasce da un'idea del padre, Ronaldo Tomaz, che dopo aver lasciato il calcio aveva immaginato uno spazio dedicato ai giovani del territorio. Per realizzarlo, la famiglia ha affrontato sacrifici importanti, arrivando a vendere la propria casa e a ricorrere a prestiti bancari per acquistare il terreno. Con la crescita della carriera di Luis Henrique e il suo trasferimento in Europa sono arrivati nuovi investimenti, permettendo all'iniziativa di svilupparsi ulteriormente.

Oggi LH11 dispone di un campo da calcio, una piscina e uno snack bar, oltre a garantire borse di studio ai ragazzi le cui famiglie non possono sostenere i costi degli allenamenti. Tra i progetti futuri figurano nuovi campi, una palestra polifunzionale, un'area ristoro e uno spazio dedicato alla carriera del giocatore.

Dieci ragazzi approdati nel calcio brasiliano

LH11 ha già ottenuto risultati importanti anche sul piano sportivo. Dieci ragazzi cresciuti nella struttura sono stati tesserati da società brasiliane, tra cui Avaí, Ceará, Náutico e Sport. Un traguardo che rende orgoglioso Luis Henrique, ma che non rappresenta l'unico obiettivo dell'iniziativa. La volontà è soprattutto quella di offrire ai giovani un ambiente sicuro in cui crescere, imparando valori come il rispetto, la responsabilità e l'importanza dell'istruzione. L'impegno coinvolge anche le famiglie del territorio. Attraverso l'iniziativa annuale "Natale senza fame", il progetto distribuisce circa mille pacchi alimentari, garantendo un aiuto concreto alle persone in difficoltà.

"Un libro in mano e un pallone ai piedi": la filosofia di LH11

Il significato più profondo dell'iniziativa è racchiuso in una frase che Luis Henrique porta tatuata sulla pelle: "Un libro in mano e un pallone ai piedi". Un messaggio che sintetizza la sua filosofia: il calcio può rappresentare un'occasione di riscatto e aprire nuove possibilità, ma l'istruzione resta fondamentale per permettere ai bambini di scegliere liberamente il proprio futuro. Per l'esterno dell'Inter, raggiungere il calcio europeo e indossare la maglia nerazzurra rappresenta un traguardo importante, ma poter restituire qualcosa alla propria comunità ha un valore altrettanto speciale. Il sogno è che LH11 venga ricordato non soltanto per i calciatori formati o per le strutture realizzate, ma soprattutto per le famiglie aiutate e per le opportunità offerte ai bambini di Solânea.