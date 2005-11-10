José Mourinho ha già le idee chiarissime in vista della finestra invernale di calciomercato del Real Madrid. Il tecnico portoghese non intende privarsi di alcun elemento a gennaio e ritiene fondamentale poter contare su una rosa profonda per affrontare la seconda e decisiva parte della stagione, una linea ferma che riguarda da vicino giocatori come Endrick, Álvaro Carreras, Carlos Espí e Raúl Asencio, nonostante i dubbi sul loro reale minutaggio, restano tutti pienamente al centro del progetto.

Secondo quanto riportato da OKDIARIO, lo Special One avrebbe già comunicato alla dirigenza la volontà di bloccare qualsiasi operazione in uscita. L'allenatore sa bene che un calendario fittissimo richiederà ampie rotazioni e che ogni singolo componente dello spogliatoio potrà rivelarsi decisivo nei momenti chiave dell'annata. Per questo motivo, non è disposto a dare il via libera a cessioni che finirebbero per ridurre le sue alternative tattiche nel momento clou della stagione.

La presa di posizione di Mourinho suona come un segnale importante soprattutto per chi finora ha trovato meno spazio. Endrick, Álvaro Carreras, Carlos Espí e Raúl Asencio avranno le loro carte da giocarsi nei prossimi mesi, perché il tecnico è convinto di aver bisogno di tutti gli effettivi a disposizione. L'obiettivo è tenere alta la competizione interna senza rinunciare a nessuna pedina prima dei big match.

Il messaggio chiaro allo spogliatoio

La filosofia del portoghese è semplice: tenere tutti sulla corda e pronti a rispondere presente quando verranno chiamati in causa. Nessuno ha il posto garantito nell'undici titolare, ma nessuno è considerato un esubero. Una strategia mirata ad alimentare la sana concorrenza nel gruppo ed evitare che lo scarso impiego di alcuni giocatori spinga qualcuno a chiedere la cessione nella sessione invernale.