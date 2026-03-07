Il Como fa gli straordinari. La Provincia di Como: "A Cagliari alla ricerca dei 3 punti"

"Il Como fa gli straordinari. A Cagliari alla ricerca dei 3 punti" scrive La Provincia di Como in apertura quest'oggi. La formazione di Cesc Fabregas si presenta all'Unipol Domus di Cagliari oggi (fischio d'inizio ore 15:00), per il match della 28ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026, con l'obiettivo dichiarato di conquistare i 3 punti e consolidare la sua posizione in zona Europa.

Sono tutti a disposizione eccetto Addai (fuori per il resto della stagione), torna Kempf dopo il turno di stop per il problema all’anca. "Per il Cagliari partita molto importante per noi. Noi siamo in crescita, vogliamo continuare così" ha detto Fabregas alla vigilia.

Il tecnico ha poi aggiunto: "Con il Cagliari ultima partita di un percorso dove non ci si aspettava di giocare una gara ogni 4 giorni per 63 giorni. Non ce l'aspettavamo quando abbiamo preparato la squadra. Nove vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, quella che abbiamo meritato di perdere contro la Fiorentina. Per il resto con il Cagliari mi aspetto una partita molto simile all'andata".