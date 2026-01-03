Verona-Torino, i convocati di Paolo Zanetti: Akpa-Akpro ancora fuori
TUTTO mercato WEB
L'Hellas Verona si prepara alla sfida contro il Torino, in programma domenica alle 18 allo stadio Benttegodi. Il tecnico gialloblu, Paolo Zanetti, ha diramato la lista dei giocatori convocati.
Non ce la fa ancora Jean-Daniel Akpa Akpro, assieme a lui ancora fuori Tomas Suslov. Rafik Belghali impegnato in Coppa d'Africa con l'Algeria, rimane fuori anche il giovane Ajayi.
I convocati del Verona in vista del Torino.
Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo.
Difensori: Oyegoke, Frese, Nunez, Valentini, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Fallou, Bradaric.
Centrocampisti: Yellu, Kastanos, Harroui, Bernade, Niasse, Al-Musrati, Gagliardini, Serdar.
Attaccanti: Sarr, Orban, Giovane, Mosquera.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
1 Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile