Cagliari-Juventus 1-0, Spalletti: "Ci sono delle partite che devono andare così..."

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il clamoroso ko bianconero contro i sardi nella 21ª giornata di Serie A. Si tratta della seconda sconfitta per il tecnico di Certaldo dal suo arrivo a Torino:

Risultato imprevedibile

"Il Cagliari ha meritato, perché ha lottato su ogni pallone ripartendo bene. Non siamo riusciti ad essere più cattivi nel prepararsi a delle situazioni. Ci sono delle partite che devono andare così…".

Si aspettava di più dai cambi?

"No perché poi lì anche se loro hanno le caratteristiche per entrare in quella densità lì si lasciano trascinare da quella che è la frenesia. Perdono lucidità. Conceiçao veniva a fare il mediano invece di rimanere alto a puntare l'uomo. Lo stesso Zhegrova che si allontanava dalla zona calda dell'area di rigore. Se Kalulu deve andare la fascia e Kelly pure… I difensori devono fare i difensori e loro devono fare la differenza al limite dell'area. Bisogna essere più nei ruoli e nelle posizioni che ci servono per provare a fare male. Detto questo la partita l'abbiamo fatta, ma doveva andare così. Dobbiamo essere bravi a sfruttare qualche episodo in più".

Sul palo di Yildiz

"Yildiz sfortunato in qualche episodio. Diventa difficile dire qualcosa ai giocatori, sono situazioni che capitano. Si fanno i complimenti agli avversari perché sono stati bravi a portare a casa una partita che probabilmente non meritavano. Hanno usato mestiere e arguzia per portare a casa i tre punti".