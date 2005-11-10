Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Cagliari, mister Pisacane: "Domani vedremo che assetto usare. Serve attenzione"

Live TMW
Elena Accardi
autore
Elena Accardi
Oggi alle 13:11Serie A
31.10.2026 13:11Serie A
Fonti preferite
Rifinitura mattutina per il Cagliari che domani affronterà la Lazio. Al termine della seduta, mister Fabio Pisacane ha tenuto la consueta conferenza stampa.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora una gara nella Capitale per il Cagliari di mister Fabio Pisacane che domani scenderà in campo, nuovamente all'Olimpico, contro la Lazio. Buone notizie per i rossoblù, con Harry Winks completamente recuperato e con ottime probabilità di rivederlo tra i convocati. Stamani, al termine della rifinitura, il tecnico dei sardi ha incontrato i media per presentare il match contro i biancocelesti.

Ore 12:20 La conferenza stampa comincerà tra 25 minuti.

Ore 12:45 Qualche minuto di ritardo.

Ore 12:50 Inizia la conferenza stampa.

Mister, facciamo il solito punto su chi ci sarà a chi no...
"Winks si è allenato con noi, ma farò le scelte in base anche al recupero degli altri ragazzi".

Facciamo un passo indietro e torniamo alla gara contro la Roma...
"La squadra non aveva il giusto umore perché si è resa conto che con maggiore attenzione avrebbe potuto raccogliere qualcosa in più. La gara contro la Roma ci farà crescere. Dispiace, ma è successo. Quando si perde penso che non faccia piacere a prescindere da ciò che metti dentro la gara. Serve che io dia una direzione alla squadra. Indubbiamente abbiamo distribuito male le sconfitte fatte nelle nove giornate. Non è un campanello d’allarme ma ci mette in guardia. Dobbiamo lavorare di più. Per fare punti e vincere bisogna fare diversamente".

Domani la Lazio. Che avversaria si aspetta?
"La classifica parla chiaro. La Lazio è allenata da un grande uomo e allenatore. Sono in una condizione ottima sia mentale che fisica. La differenza è tutta nell’energia. Loro hanno continuato al netto dell’avversario e delle difficoltà. Stanno overperformando. Hanno talento e fisicità. È una squadra allestita bene".

Sta forse mancando un po' di equilibrio in difesa?
"Le sconfitte consumano energie, non può essere altrimenti. Questa squadra è andata oltre le aspettative. Io devo essere bravo nel far alzare l’autostima alla mia squadra. Questa attenzione va alzata nei momenti cruciali della partita".

Un pensiero su Nzola e Fadera?
"Devo valutare bene tutti. Nzola ha fatto bene con la palla tra i piedi, lo stesso Fadera che per tante partite è stato fuori. Domani valuteremo. Ci saranno alcuni cambi, perché tre partite in una settimana si fanno sentire sulle gambe. Chi giocherà darà il massimo".

Ha dei dubbi a centrocampo tra Deiola, Romano e Winks?
"Deiola ha dimostrato di fare bene sia in difesa che a centrocampo. Mette sempre l’atteggiamento che voglio e che non deve mai mancare. Ha quello spirito guerriero che ognuno di noi deve mettere dentro. Romano ha fatto un’ottima partita, ma noi abbiamo bisogno anche di Winks. La squadra si è disimpegnata bene a Roma con il palleggio. Non ho una rosa profonda con tanti ricambi a centrocampo. Le scelte dipendono anche dalle condizioni dei singoli".

Le altre squadre devono imparare a non sottovalutare il Cagliari?
"Non mi interessa quello che gli altri dicono di noi. Dobbiamo essere sempre consapevoli di chi siamo e dove vogliamo arrivare. Non dobbiamo scioglierci alle prime difficoltà. Quello che pensano gli altri ci deve interessare relativamente, deve farci drizzare ulteriormente le antenne".

Ci sarà spazio per Sulev?
"È un ragazzo che conosco molto bene e la società sta investendo tanto su di lui. Oggi non ti posso dire quando potrò inserirlo. Ma è un ragazzo che ha piede, e un buon motore. Ha qualità spiccate e io ci credo. Poi se sarà domani, tra un mese o mai, vedremo, ma lo tengo in considerazione".

Una prima valutazione su Sugawara?
"Ha caratteristiche chiare, che ho evidenziato anche quando è arrivato, ma deve crescere in alcune richieste. Voglio determinate cose in determinate zone del campo. Lui sta lavorando al riguardo. A Roma ha fatto una buona partita nel palleggio. In occasione dei gol non voglio puntare il dito solo su di lui. Sono convinto che darà il suo contributo".

Schiererà una difesa a tre o a quattro?
"Contro la Roma abbiamo difeso a 3 e costruito a 4, alzando Sugawara a centrocampo. Domani vedremo se fare un assetto diverso. Giochiamo contro un avversario diverso, che gioca in maniera diversa, che attacca gli spazi diversamente. E quindi è una partita organizzata in modo diverso".

Qualcuno dice che tra lei e Gattuso ci sono certe affinità...
"Vedo Gattuso come un riferimento. Conosco lui, il papà e conosco le radici. Si merita tutto quello che sta facendo, perché so che è stato male dopo l’esperienza in Nazionale. Dal punto di vista tecnico tattico ha più esperienza di me e io come sempre prendo spunti da tutti. Negli ultimi mesi ho visto tanto da lui".

Cosa ci dice su Fazzini? E sul ritorno di Trepy?
"Fazzini domani potrebbe giocare dall'inizio. Trepy è stato certamente una delle note più liete della gara contro la Roma. Si è costruito un'azione che avrebbe meritato il gol, ma sono convinto che tornerà a sorridere anche in zona gol. Ha tecnica e fisicità. Dobbiamo fare un plauso per il lavoro fatto dallo staff medico e chi ha lavorato attorno a lui e per lui".

Parliamo degli esterni Obert, Zé Pedro e Maldini...
"Zé Pedro ha fatto 45 minuti in meno, perché a Bologna l’ho tolto a fine primo tempo. Obert ha pagato le gare con la Nazionale, dove ha giocato tanto. Deve migliorare nelle posizioni e stare sereno. Ha tanta energia ma va a momenti ultimamente. Sembra stanco e poi riparte. Maldini? Domani me lo aspetto in campo. Ha una piccola infiammazione. Anche lui si è allenato poco dopo la parentesi con la Nazionale per un carico importante di partite".

Ore 13:10 Termina la conferenza stampa.

Articoli correlati

Immagine news 1
Lazio, Gattuso: "Obiettivo 40 punti. Mai pensato di poter stare lì in classifica"
Immagine news 2
Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: un solo cambio per Gattuso, c'è ancora Nzola
Immagine news 3
Serie A, la Top 20 dopo 9 giornate: un trio al comando. Roma, la più rappresentata

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
15:23 Serie A
Keinan Davis svela: "Giamaica? Aspetto il passaporto, ne parlo con l'Udinese"
Immagine news 2
15:15 Serie A
Ronaldinho porta gli occhi del mondo su Ravenna, Donati: "Sarà uno spettacolo"
Immagine news 3
15:08 Serie A
Varela non si ferma più: Monza avanti al Dall'Ara contro il Bologna. 0-1 al 6'
Immagine news 4
15:00 Serie A
Bologna, Di Vaio: "Con Palladino ci aspettavamo un cambio di rotta, grande lavoro"
Immagine news 5
14:53 Serie A
Monza, Varela capocannoniere a fine anno? Juric: "Non fa solo gol, tutto è possibile"
Immagine news 6
14:45 Serie A
Bologna, prima da titolare per Vitik: "Chance importante, darò il massimo per la squadra"
Immagine news 7
14:38 Serie A
Monza, Birindelli: "Ivan Juric riesce a trasmetterci sempre la sua cattiveria agonistica"
Immagine news 8
14:30 Serie A
Errori arbitrali in Venezia-Inter? Nicola: "Non mi interessano polemiche e scusanti"
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Juventus, a gennaio serve anche un esterno sinistro: ecco tutti i nomi. Inter c’è un’idea Chiesa, che può diventare un’opzione anche per la Roma. Milan, punto rinnovi: dopo Pulisic ora Rabiot. Tresoldi il sogno per il futuro
Primo piano
Immagine top news n.0 Errori arbitrali in Venezia-Inter? Nicola: "Non mi interessano polemiche e scusanti"
Immagine top news n.1 Lazio leader, Frosinone sorpresa e Inter in controtendenza: ecco chi resta più minuti in vantaggio
Immagine top news n.2 Derby di Halloween: da Materazzi-Berlusconi a Spider-Man, le maschere più pazze del calcio
Immagine top news n.3 Io Chivu la giocherei così. Un centrocampista bloccato e Bonny per Pio Esposito
Immagine top news n.4 Io Amorim la giocherei così. Blocco basso e una provocazione: Gonçalo Ramos out
Immagine top news n.5 Chi sono gli allenatori di Serie A che rischiano di più in questo turno di campionato
Immagine top news n.6 Perché l'Atalanta ha speso 35 milioni (più bonus) per Rowe? C'entra un altro club italiano
Immagine top news n.7 Il messaggio è unanime: "Vincere il derby". Chivu, Akanji e Diouf presentano la sfida col Milan
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un colpo a zero per il Napoli. Grazie ad Allegri e alla 'mossa Pirlo' per De Bruyne
Immagine news podcast n.2 Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
Immagine news podcast n.3 Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
Immagine news podcast n.4 Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Rampulla: "Juve, no al traghettatore. Serve dare continuità ai risultati"
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan-Inter, quale il fattore decisivo nel derby? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, occhio che il derby può essere la partita della svolta"
Serie A
Immagine box news Serie A Ronaldinho porta gli occhi del mondo su Ravenna, Donati: "Sarà uno spettacolo"
Immagine box news Serie A Varela non si ferma più: Monza avanti al Dall'Ara contro il Bologna. 0-1 al 6'
Immagine box news Serie A Bologna, Di Vaio: "Con Palladino ci aspettavamo un cambio di rotta, grande lavoro"
Immagine box news Serie A Monza, Varela capocannoniere a fine anno? Juric: "Non fa solo gol, tutto è possibile"
Immagine box news Serie A Bologna, prima da titolare per Vitik: "Chance importante, darò il massimo per la squadra"
Immagine box news Serie A Monza, Birindelli: "Ivan Juric riesce a trasmetterci sempre la sua cattiveria agonistica"
Serie B
Immagine box news Serie B Virtus Entella, Chiappella ne convoca 23 per il derby ligure contro la Sampdoria: la lista
Immagine box news Serie B "Liberate la Sampdoria", Genova tappezzata di striscioni dei tifosi contro la società
Immagine box news Serie B Vicenza, Gallo: "Affrontiamo il Palermo per vincere consci che hanno speso 30 milioni sul mercato"
Immagine box news Serie B Da Modena-Mantova a Palermo-Vicenza: le formazioni ufficiali della 10ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Avellino, Nesta: "Il problema è stato il mercato. Cheddira? È fortissimo se servito in un certo modo"
Immagine box news Serie B Sampdoria-Entella, i convocati di D'Angelo: recuperati Lorenzo Insigne e Salvatore Esposito
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, 12ª giornata: i risultati al 45' dei match delle 14:30. Solo il Giugliano avanti
Immagine box news Serie C Serie C, 12ª giornata: undici match in programma. In campo Bari, Catania e Pescara
Immagine box news Serie C Non serve fare rumore per farsi notare. La silenziosa ascesa del Ds del Treviso Strano
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Vito Di Bari sbarca alla Salernitana
Immagine box news Serie C Ostiamare, D’Astolfo suona la carica: “Siamo in difficoltà Mi aspetto di più da tutti”
Immagine box news Serie C Lecco, Valente: “Dolomiti Bellunesi incognita, servirà adattarsi al campo”
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Udinese-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Inter, notte da brividi: chi farà lo scherzetto nel derby?
Immagine box news Pronostici Pronostico Fiorentina-Atalanta, sfida delicata per entrambe: vincere è una necessità
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Ternana-Como 1907 1-1: Bonfantini illude, Strode risponde nella ripresa
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, al via quest'oggi la 5ª giornata: lunedì l'atteso derby Fiorentina-Juventus
Immagine box news Calcio femminile Parma Femminile, Sottili: "Dobbiamo ora essere in grado di abbinare le prestazioni ai risultati"
Immagine box news Calcio femminile Si chiude la 3ª giornata di Women’s Champions League: tra le italiane bene solo la Juve. Barca al top
Immagine box news Calcio femminile Juve Women vittoriosa in Champions. Guerrero: "Risultato che rende giustizia al nostro lavoro"
Immagine box news Calcio femminile La Juve "riabilita" l'Italia in Europa. Noordman: "Settimane difficili, vincere in Champions è importante"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
31 ottobre 2004, il Messina vince il derby dello stretto. Gol decisivo di Di Napoli
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano