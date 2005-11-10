Cagliari, mister Pisacane: "Domani vedremo che assetto usare. Serve attenzione"

Ancora una gara nella Capitale per il Cagliari di mister Fabio Pisacane che domani scenderà in campo, nuovamente all'Olimpico, contro la Lazio. Buone notizie per i rossoblù, con Harry Winks completamente recuperato e con ottime probabilità di rivederlo tra i convocati. Stamani, al termine della rifinitura, il tecnico dei sardi ha incontrato i media per presentare il match contro i biancocelesti.

Ore 12:20 La conferenza stampa comincerà tra 25 minuti.

Ore 12:45 Qualche minuto di ritardo.

Ore 12:50 Inizia la conferenza stampa.

Mister, facciamo il solito punto su chi ci sarà a chi no...

"Winks si è allenato con noi, ma farò le scelte in base anche al recupero degli altri ragazzi".

Facciamo un passo indietro e torniamo alla gara contro la Roma...

"La squadra non aveva il giusto umore perché si è resa conto che con maggiore attenzione avrebbe potuto raccogliere qualcosa in più. La gara contro la Roma ci farà crescere. Dispiace, ma è successo. Quando si perde penso che non faccia piacere a prescindere da ciò che metti dentro la gara. Serve che io dia una direzione alla squadra. Indubbiamente abbiamo distribuito male le sconfitte fatte nelle nove giornate. Non è un campanello d’allarme ma ci mette in guardia. Dobbiamo lavorare di più. Per fare punti e vincere bisogna fare diversamente".

Domani la Lazio. Che avversaria si aspetta?

"La classifica parla chiaro. La Lazio è allenata da un grande uomo e allenatore. Sono in una condizione ottima sia mentale che fisica. La differenza è tutta nell’energia. Loro hanno continuato al netto dell’avversario e delle difficoltà. Stanno overperformando. Hanno talento e fisicità. È una squadra allestita bene".

Sta forse mancando un po' di equilibrio in difesa?

"Le sconfitte consumano energie, non può essere altrimenti. Questa squadra è andata oltre le aspettative. Io devo essere bravo nel far alzare l’autostima alla mia squadra. Questa attenzione va alzata nei momenti cruciali della partita".

Un pensiero su Nzola e Fadera?

"Devo valutare bene tutti. Nzola ha fatto bene con la palla tra i piedi, lo stesso Fadera che per tante partite è stato fuori. Domani valuteremo. Ci saranno alcuni cambi, perché tre partite in una settimana si fanno sentire sulle gambe. Chi giocherà darà il massimo".

Ha dei dubbi a centrocampo tra Deiola, Romano e Winks?

"Deiola ha dimostrato di fare bene sia in difesa che a centrocampo. Mette sempre l’atteggiamento che voglio e che non deve mai mancare. Ha quello spirito guerriero che ognuno di noi deve mettere dentro. Romano ha fatto un’ottima partita, ma noi abbiamo bisogno anche di Winks. La squadra si è disimpegnata bene a Roma con il palleggio. Non ho una rosa profonda con tanti ricambi a centrocampo. Le scelte dipendono anche dalle condizioni dei singoli".

Le altre squadre devono imparare a non sottovalutare il Cagliari?

"Non mi interessa quello che gli altri dicono di noi. Dobbiamo essere sempre consapevoli di chi siamo e dove vogliamo arrivare. Non dobbiamo scioglierci alle prime difficoltà. Quello che pensano gli altri ci deve interessare relativamente, deve farci drizzare ulteriormente le antenne".

Ci sarà spazio per Sulev?

"È un ragazzo che conosco molto bene e la società sta investendo tanto su di lui. Oggi non ti posso dire quando potrò inserirlo. Ma è un ragazzo che ha piede, e un buon motore. Ha qualità spiccate e io ci credo. Poi se sarà domani, tra un mese o mai, vedremo, ma lo tengo in considerazione".

Una prima valutazione su Sugawara?

"Ha caratteristiche chiare, che ho evidenziato anche quando è arrivato, ma deve crescere in alcune richieste. Voglio determinate cose in determinate zone del campo. Lui sta lavorando al riguardo. A Roma ha fatto una buona partita nel palleggio. In occasione dei gol non voglio puntare il dito solo su di lui. Sono convinto che darà il suo contributo".

Schiererà una difesa a tre o a quattro?

"Contro la Roma abbiamo difeso a 3 e costruito a 4, alzando Sugawara a centrocampo. Domani vedremo se fare un assetto diverso. Giochiamo contro un avversario diverso, che gioca in maniera diversa, che attacca gli spazi diversamente. E quindi è una partita organizzata in modo diverso".

Qualcuno dice che tra lei e Gattuso ci sono certe affinità...

"Vedo Gattuso come un riferimento. Conosco lui, il papà e conosco le radici. Si merita tutto quello che sta facendo, perché so che è stato male dopo l’esperienza in Nazionale. Dal punto di vista tecnico tattico ha più esperienza di me e io come sempre prendo spunti da tutti. Negli ultimi mesi ho visto tanto da lui".

Cosa ci dice su Fazzini? E sul ritorno di Trepy?

"Fazzini domani potrebbe giocare dall'inizio. Trepy è stato certamente una delle note più liete della gara contro la Roma. Si è costruito un'azione che avrebbe meritato il gol, ma sono convinto che tornerà a sorridere anche in zona gol. Ha tecnica e fisicità. Dobbiamo fare un plauso per il lavoro fatto dallo staff medico e chi ha lavorato attorno a lui e per lui".

Parliamo degli esterni Obert, Zé Pedro e Maldini...

"Zé Pedro ha fatto 45 minuti in meno, perché a Bologna l’ho tolto a fine primo tempo. Obert ha pagato le gare con la Nazionale, dove ha giocato tanto. Deve migliorare nelle posizioni e stare sereno. Ha tanta energia ma va a momenti ultimamente. Sembra stanco e poi riparte. Maldini? Domani me lo aspetto in campo. Ha una piccola infiammazione. Anche lui si è allenato poco dopo la parentesi con la Nazionale per un carico importante di partite".

Ore 13:10 Termina la conferenza stampa.