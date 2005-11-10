Cagliari, Maldini: "Grande partita, bastava poco per fare punti"

Al termine di Roma-Cagliari, è il rossobl§ Maldini a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match. Diretta testuale a cura di TMW.

23.30 - Inizia la conferenza stampa.

Un commento sulla gara? La scelta di farti partire in panchina?

"Abbiamo fatto una grande partita, ci è mancato l'ultimo passo per portare i punti a casa. Una scelta del mister, io ho dato piena disponibilità".

Cosa stai ritrovando a Cagliari?

"Anche alla Lazio mi ero trovato molto bene. Qui ho fiducia da parte di tutti, posso anche sbagliare ma la fiducia resta: è importante".

La Roma? Il tuo rendimento è importante per la Nazionale.

"La Roma è forte: in difesa sono tosti e aggressivi. Sulla Nazionale, faccio il massimo qui per andare con gli Azzurri e dare il mio contributo".

Il tuo giudizio su questo Cagliari?

"Siamo partiti bene, poi nelle ultime partite abbiamo fatto un po' meno bene. Oggi una grande gara invece, ci bastava poco per fare punti".

I tuoi compiti tattici?

"Il mister ci dà compiti senza palla, per poi farci svariare in fase di possesso. Questo ci rende liberi di essere noi stessi".

Quanto vuoi rimanere a Cagliari e segnare 10 reti in campionato?

"Mi piacerebbe, sto bene qui, ma è lunga. Ci sono cose che mi premono di più, poi vedremo".

23.34 - Fine.