Accardi: "Maldini può andare in doppia cifra di gol e assist. Adzic? In estate era un'idea"

Pietro Accardi, ds del Cagliari, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Tanti gli argomenti trattati, tra cui l'ottimo inizio di stagione di Daniel Maldini: "Quando l’abbiamo preso ci ho parlato io, ci ha parlato l’allenatore e anche il presidente stesso. Tutti noi eravamo convinti del suo talento: qui può esprimere le sue immense qualità. L’ho trovato più maturo che a Empoli. Lui ha le qualità per andare in doppia cifra con gol e assist. Prima deve trovare la continuità che in questi anni gli è mancata, ma che in queste prime gare sta iniziando ad avere".

Un parere sulla rosa rossoblù: "Abbiamo dei ragazzi molto interessanti: tra gli altri, penso a Rodriguez, che ha debuttato con la nazionale uruguaiana, così come Kofler, Mendy, Liteta. Stiamo aspettando il ritorno di Idrissi e Trepy, che provengono dal nostro settore giovanile. Per noi il vivaio è un valore aggiunto. Di recente siamo aggregando dalla Primavera anche Sugamele. Non dimentico giocatori esperti come Deiola, Mina, Caprile e Winks, che sembra sia arrivato a Cagliari da una vita, e che aiutano la crescita di questi giovani calciatori".

Chiusura su Adzic, accostato al Cagliari in estate prima di finire al Sassuolo: "Adzic era un’idea, ma come spesso accade quando pensiamo alla squadra non esistono prime e seconde scelte, ci muoviamo per avere più possibilità anche perché il mercato è dinamico e possono subentrare gli imprevisti. Abbiamo cercato di costruire una squadra partendo dalle idee di Pisacane".