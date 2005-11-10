Cagliari, Pisacane: "L'atteggiamento è da portare a casa, così girerà a nostro favore"

Il mister del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sconfitta per 4-2 nella sfida contro la Roma valevole per la 9^ giornata di Serie A.

Si può tornare a casa comunque soddisfatti?

"Questa sera vedere l'atteggiamento che la squadra ha messo dentro la gara è da mettere in valigia e portare a casa. Le partite, se perse, le voglio perdere così e non mettendoci in braccia a Caprile. La squadra nelle prime 6 partite ha raccolto più di quanto meritasse, poi tutto nel calcio si compensa. Siamo un gruppo giovane e mi è piaciuta la partita che ha fatto la squadra. Continuando così, girerà di nuovo a nostro favore".

E' una prestazione così che ti dà l'inerzia per girare il momento?

"Nel calcio alla fine bisogna vincere, ma dipende da come si vuole fare. Cerco di adattarmi alle caratteristiche che ho e metto la squadra nelle condizioni di avere un'idea. La squadra non deve perdere come a Monza e stasera abbiamo trovato due nuovi acquisti come Nzola e Fadera. Un'altra cosa che mi porto a casa è il ritorno di Trepy".