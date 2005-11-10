Qual. Coppa d'Africa, l'Algeria vince con Ghedjemis e l'Angola fa altrettanto con Luvumbo

Dopo il pareggio per 1-1 tra Uganda e Botswana, non si registrano nuovi pareggi nelle altre due gare valide per la terza giornata delle qualificazioni alla Coppa d'Africa disputate oggi. Anzi... In Algeria-Togo i padroni di casa vincono di misura, 1-0, grazie alla rete di Bensebaini al 76'. Dieci minuti più recupero in campo per l'attaccante esterno del Frosinone, Farès Ghedjemis, entrato all'80'. Solo panchina invece per Sadik Fofana del Lecce sul fronte opposto.

La classifica del Gruppo I

Algeria 7

Zambia 4

Togo 3

Burundi 2

Archiviato il maxi recupero, l'Angola batte invece 2-0 il South Sudan. Ospiti in dieci dal 48' per l'espulsione di Geriga, che ha agevolato sicuramente le reti nel finale di Banza al 92' e di Miro su assist di Luvumbo al 98'. Per quanto riguarda i calciatori di Serie A, si segnalano i 90 minuti giocati dal difensore del Lecce Kialonda Gapar, mentre il suo connazionale Zito Luvumbo (ex Cagliari, oggi al Maiorca) è entrato al 75' ed è stato comunque decisivo.

La classifica del Gruppo B

Egitto 7

Angola 7

Malawi 3

South Sudan 0