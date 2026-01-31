Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Zanetti e le briciole raccolte col Cagliari. La prima vittoria svanita nel recupero

Zanetti e le briciole raccolte col Cagliari. La prima vittoria svanita nel recuperoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:36Le Statistiche
Redazione Footstats

Per Fabio Pisacane e Paolo Zanetti è il giorno del loro secondo confronto assoluto in qualità di allenatori. Il primo e fin qui unico precedente, fa riferimento ovviamente alla gara d’andata giocata in questo campionato: Verona-Cagliari 2-2. Una gara quella in cui i gialloblu erano avanti addirittura per 2-0 fino al 77’, ovvero fino al momento in cui Idrissi ha riaperto la sfida. E’ stato poi Felici, in pieno recupero a trovare il gol del pareggio definitivo.

Questo match di cui abbiamo parlato, rappresenta anche l’unica partita in cui Pisacane ha affrontato il Verona da tecnico .

Zanetti, in panchina almeno, non ha mai vinto contro il Cagliari. Nelle quattro volte in cui ha affrontato i sardi ha portato a casa due pareggi e poi ha perso nelle altre due circostanze. Scendendo più nel particolare, nel capoluogo isolano ha riportato un pareggio (quando era alla guida del Venezia, 1-1) e una sconfitta.

TUTTI I PRECEDENTI PISACANE VS ZANETTI
0 vittorie Pisacane
1 pareggio
0 vittorie Zanetti
2 gol fatti squadre Pisacane
2 gol fatti squadre Zanetti

TUTTI I PRECEDENTI PISACANE VS VERONA
0 vittorie Pisacane
1 pareggio
0 vittorie Verona
2 gol fatti squadre Pisacane
2 gol fatti Verona

TUTTI I PRECEDENTI ZANETTI VS CAGLIARI
0 vittorie Zanetti
2 pareggi
2 vittorie Cagliari
3 gol fatti squadre Zanetti
6 gol fatti Cagliari

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Cagliari-Verona, i convocati di Zanetti: c'è Lovric, out Bowie. Tornano Frese e Mosquera... Cagliari-Verona, i convocati di Zanetti: c'è Lovric, out Bowie. Tornano Frese e Mosquera
Cagliari, sfrutta l'onda e l'ottimo stato di forma: nelle ultime nove gare i sardi... Cagliari, sfrutta l'onda e l'ottimo stato di forma: nelle ultime nove gare i sardi sarebbero ottavi
Hellas, la sfida col Cagliari un crocevia: in trasferta gli scaligeri hanno ottenuto... Hellas, la sfida col Cagliari un crocevia: in trasferta gli scaligeri hanno ottenuto 8 punti su 14
Altre notizie Le Statistiche
Zanetti e le briciole raccolte col Cagliari. La prima vittoria svanita nel recupero... Zanetti e le briciole raccolte col Cagliari. La prima vittoria svanita nel recupero
Il Verona una volta ha vinto a Cagliari senza giocare. Con un realizzatore in più... Il Verona una volta ha vinto a Cagliari senza giocare. Con un realizzatore in più i sardi...
Chi raggiungerà per primo quota 50 fra Como e Atalanta? Chi raggiungerà per primo quota 50 fra Como e Atalanta?
Al Tardini l’ultima sfida la prima. Precedenti in equilibrio! Al Tardini l’ultima sfida la prima. Precedenti in equilibrio!
Se le partite non durassero 90 minuti… Lazio e Genoa sarebbero ottave Se le partite non durassero 90 minuti… Lazio e Genoa sarebbero ottave
Se il Napoli vince acciuffa la Fiorentina! Dal 2018 azzurro-viola-azzurro... Se il Napoli vince acciuffa la Fiorentina! Dal 2018 azzurro-viola-azzurro...
L’ultima volta fu Tramoni show! Prima, storica sfida in Serie A L’ultima volta fu Tramoni show! Prima, storica sfida in Serie A
Arbitri 23^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 23^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Le più lette
1 Bologna, Immobile saluta e firma col Paris FC fino al 2027. Domenica le visite mediche
2 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Pulisic, anche se scalpita Fullkrug
3 Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
4 Calciomercato Juventus, contatti esplorativi con lo Stoccarda per Demirovic
5 Cremonese-Inter, le probabili formazioni: Chivu con la difesa tipo
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Maignan appena arrivato in sede per firmare il rinnovo. Le immagini e i dettagli
Immagine top news n.1 Dal Bayern alla Juve, lo manda Yildiz (o meglio, i suoi agenti): tutto sul talento Adin Licina
Immagine top news n.2 Juventus, il Bologna e Holm hanno detto sì allo scambio: ora manca il via libera di Joao Mario
Immagine top news n.3 Sulle orme di Yildiz, la Juve si assicura un nuovo baby talento dal Bayern: Adin Licina
Immagine top news n.4 Atalanta, interrotta la trattativa con il Fenerbahce per Lookman: resta l'Atletico. Il punto
Immagine top news n.5 Chi è e quanto ha segnato Mateta, il bomber sbocciato tardi che sembra a un passo dal Milan
Immagine top news n.6 Crystal Palace, c'è già il sostituto di Mateta. Dall'Aston Villa arriva Guessand in prestito
Immagine top news n.7 Immobile e la quarta avventura all'estero. La migliore finora è stata quella turca...
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.2 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.3 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.4 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, mercato strano. C'è poco 'amore' tra Comolli e Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La ricetta di Cuesta per fare risultato contro la Juve: "Personalità, qualità, consapevolezza"
Immagine news Serie A n.2 Maradona jr: "Napoli, sono passate anche Bruges e Qarabag! Il problema è il calendario"
Immagine news Serie A n.3 Milan, Maignan appena arrivato in sede per firmare il rinnovo. Le immagini e i dettagli
Immagine news Serie A n.4 Udinese, Rui Modesto in uscita: il Palermo può farsi avanti ma c'è anche il Copenaghen
Immagine news Serie A n.5 Pisa-Sassuolo è 0-2 all'intervallo. Gol di Berardi e autorete di Caracciolo
Immagine news Serie A n.6 Di Francesco presenta il nuovo acquisto Ngom: "Somiglia a Hjulmand, ma è meno muscolare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 22ª giornata: sorride il Venezia. Il Frosinone è fermo sul pari dopo i primi 45'
Immagine news Serie B n.2 Il SudTirol saluta Mallamo: passa all'Union Brescia. Vimercati si trasferisce al Trapani
Immagine news Serie B n.3 Andreoletti: "Cancellare la prestazione di Bolzano. Col Monza vedremo un Padova umile"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Blesa in tribuna. È vicino al Rio Ave
Immagine news Serie B n.5 Il Modena saluta Di Mariano. Passa a titolo definitivo al Padova
Immagine news Serie B n.6 Avellino-Cesena, le formazioni ufficiali: Patierno preferito a Tutino. Romagnoli con Olivieri
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia, Borras: "Per Giunti non è definito nulla. E il nostro mercato non è affatto chiuso"
Immagine news Serie C n.2 AlbinoLeffe, Lekaj passa in prestito in Serie D. Fino a giugno vestirà la maglia del Leon
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 24ª giornata: dopo 45' Sorrento in vantaggio sul Catania. Bene l'Arzignano
Immagine news Serie C n.4 Il Giugliano riporta in Italia il brasiliano Murilo. C'è l'accordo totale con l'attaccante
Immagine news Serie C n.5 Pineto, Thiago Menna ai saluti: il difensore passa in prestito al Giulianova
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, nel mirino Mallamo: si tratta col SudTirol per la formula. Può partire Maistrello
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Fiorentina, azzurri favoriti al Maradona
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Genoa, i biancocelesti non vincono all'Olimpico da novembre
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Panathinaikos Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Sottili: "Con la Lazio voglio una prova gagliarda. Ma anche un buon risultato"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "A Parma servirà una prestazione attenta, puntuale e qualitativa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Gama: "L'Italia deve avere come obiettivo vincere trofei. Ora allarghiamo la base"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Women, la Juve batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, Bredgaard nel recupero manda la Fiorentina in semifinale. Milan eliminato
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping