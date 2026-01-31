Zanetti e le briciole raccolte col Cagliari. La prima vittoria svanita nel recupero

Per Fabio Pisacane e Paolo Zanetti è il giorno del loro secondo confronto assoluto in qualità di allenatori. Il primo e fin qui unico precedente, fa riferimento ovviamente alla gara d’andata giocata in questo campionato: Verona-Cagliari 2-2. Una gara quella in cui i gialloblu erano avanti addirittura per 2-0 fino al 77’, ovvero fino al momento in cui Idrissi ha riaperto la sfida. E’ stato poi Felici, in pieno recupero a trovare il gol del pareggio definitivo.

Questo match di cui abbiamo parlato, rappresenta anche l’unica partita in cui Pisacane ha affrontato il Verona da tecnico .

Zanetti, in panchina almeno, non ha mai vinto contro il Cagliari. Nelle quattro volte in cui ha affrontato i sardi ha portato a casa due pareggi e poi ha perso nelle altre due circostanze. Scendendo più nel particolare, nel capoluogo isolano ha riportato un pareggio (quando era alla guida del Venezia, 1-1) e una sconfitta.

TUTTI I PRECEDENTI PISACANE VS ZANETTI

0 vittorie Pisacane

1 pareggio

0 vittorie Zanetti

2 gol fatti squadre Pisacane

2 gol fatti squadre Zanetti

TUTTI I PRECEDENTI PISACANE VS VERONA

0 vittorie Pisacane

1 pareggio

0 vittorie Verona

2 gol fatti squadre Pisacane

2 gol fatti Verona

TUTTI I PRECEDENTI ZANETTI VS CAGLIARI

0 vittorie Zanetti

2 pareggi

2 vittorie Cagliari

3 gol fatti squadre Zanetti

6 gol fatti Cagliari