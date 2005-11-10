Prosegue la preparazione del Cagliari in vista del match contro il Como, anticipo della 12ª giornata del campionato di Serie A, in programma allo stadio “Sinigaglia” sabato 21 novembre.

La seduta odierna al CRAI Sport Center: dopo l’attivazione, i rossoblù hanno svolto esercitazioni sul possesso e partite a tema ad alta intensità in spazi ridotti. In attesa del rientro dei nazionali Joseph Liteta e Juan Rodríguez, si è allenato regolarmente con i compagni Yukinari Sugawara, di nuovo alla base dopo le gare con il Giappone. Lavoro parziale con il gruppo per Yerry Mina; personalizzato per Harry Winks e Alen Sherri.



Domani, venerdì 20, è fissato un nuovo allenamento al mattino. Al termine mister Pisacane incontrerà i media per presentare il match: l’appuntamento è alle 12.30, diretta streaming sul canale YouTube del Club.