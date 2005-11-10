In GTA servono una macchina rubata, qualche inseguimento di troppo o una sparatoria per vedere comparire le famose stelle del livello di ricercato. Nel calcio, invece, non serve neanche arrivare a tanto: a volte "bastano" una scivolata fuori tempo, una gomitata o una discussione troppo animata con l'arbitro per finire sotto la doccia prima degli altri. Nel giorno dell'uscita di GTA VI, abbiamo immaginato proprio cosa succederebbe applicando il sistema di Rockstar ai campi da gioco. Chi partirebbe subito con cinque stelle? E soprattutto, chi avrebbe ormai la polizia alle calcagna a ogni fischio?

Il colombiano Bedoya è il più espulso della storia

In cima alla classifica c'è il colombiano Gerardo Bedoya, ex centrocampista e difensore, con ben 46 espulsioni in carriera. Alle sue spalle figura Sergio Ramos, difensore spagnolo ed ex capitano del Real Madrid, con 30 cartellini rossi. Terzo posto per Pablo Alfaro, ex difensore spagnolo di Barcellona e Siviglia, a quota 27. Seguono il brasiliano Felipe Melo, ex centrocampista di Fiorentina, Juventus e Inter, con 26 espulsioni, l'olandese Edgar Davids, ex centrocampista di Ajax e Juventus, con 25, e l'uruguaiano Paolo Montero, storico difensore della Juventus, con 23.

Quanti ex Juve a cinque stelle

Le statistiche di questi ex giocatori raccontano carriere vissute spesso al limite, tra interventi duri, caratteri fumantini e duelli senza troppi compromessi. Non tutte le espulsioni, però, nascono dalla stessa situazione: c'è chi ha fatto dell'aggressività un marchio di fabbrica (vedi Melo o Montero) e chi, semplicemente, non ha mai saputo tirarsi indietro. Nel mondo di GTA VI, in ogni caso, avrebbero tutti probabilmente una scheda personale già segnalata dalla polizia.