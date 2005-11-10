Lunga intervista a Daniele Adani nel podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli. L'ex difensore, oggi opinionista di Rai Sport, ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della propria carriera televisiva, soffermandosi sull'addio a Sky Sport, sulla scelta di rimanere in Rai nonostante una proposta economicamente molto più vantaggiosa da parte di DAZN e sul rapporto con l'amico di sempre Antonio Cassano, oltre a chiudere le porte in via definitiva a un ipotetico ritorno della Bobo Tv.

Tutte le rivelazioni di Adani

Sull'addio a Sky Sport: "Io ci sono stato male quando andai via da Sky nel 2021. Non era giusto, è stata un'ingiustizia, ho accettato da professionista. Non ho scelto io e l'ho accettato. Ora ringrazio quel percorso"

Sul primo contatto con la Rai dopo Inghilterra-Danimarca, semifinale degli Europei del 2021 e sua ultima telecronaca per Sky Sport: "Mentre scendevo le scale di Wembley, mi ha subito chiamato Giulio Delfino della Rai e mi ha chiesto di parlare. Gli ho detto che tornavo a casa e ne avremmo parlato".

Sull'offerta di DAZN: "Due anni fa mi ha chiamato DAZN e mi avrebbe offerto un contratto forte, importante e lungo, più lungo di quello della Rai. Economicamente quasi triplo. Ringraziando DAZN, ho detto però che rimanevo in Rai per la famiglia creata. La Rai senza che lo chiedessi mi aveva affidato la telecronaca della Nazionale. Io faccio le cose per passione, sia professionale che umana".

Sul rapporto con Cassano: "Antonio c'è sempre, ma sente l'esigenza di essere coinvolto. Io gli dico sempre: 'Sei l'unica persona a cui concedo tutto'. Per la lealtà, la passione, la faccia che mi dimostra che è sempre quella. Anche in alcune gestioni che a volte sono totalmente assurde. Lui si butta nel fuoco per te anche se la pensa diversamente da te. Lui dice sempre che chi lo comprende di più di tutti siamo io e sua moglie Carolina. Io lo faccio col cuore, mi viene naturale".

No secco a un possibile ritorno della Bobo Tv: "Fino al momento della rottura comunque la ricordo e sono grato di averla vissuta. Sono quasi contento che si sia fermato. Meglio così. Ritorno? Dal mio punto di vista, credo che neanche se ne parlerà, è una cosa archiviata per sempre".

Su Vieri: "Auguro il meglio io, non si vive di rancore per com'è andata. Senza portare rancore, ma con la fermezza e la consapevolezza che non ci sarà più quel tempo".