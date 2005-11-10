L'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal Trofeo Galbiati: "Sicuramente siamo partiti anche oltre alle aspettative, normale avere anche una battuta d'arresto per una squadra che lotta per salvarsi, con Roma e Lazio al di là dell'avversario di grande calibro abbiamo raccolto due sconfitte per me immeritate, meritavamo almeno un pareggio. Siamo in linea con gli obiettivi ed è merito di giocatori, staff e proprietà".

Come è tornato Romano a Cagliari? Ha subito critiche contro il Belgio...

"Contro il Belgio se chiedete a me non sono d'accordo sul fatto che non sia stata una buona gara si fa in fretta a giudicare i giocatori in base all'errore, è stato coinvolto nel gol del Belgio e poi ha fatto una gara in linea per un ragazzo che fa un debutto in Nazionale, con personalità, l'ho trovato bene, anche perché ha fatto bene poi con la Turchia, ci siamo sentiti anche dopo il Belgio è mentalizzato e se mantiene questa mentalità farà una grande carriera".