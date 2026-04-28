Caprile esulta: "Cagliari ha vinto! Tre punti pesantissimi. Non potevamo chiedere di più"

Fa festa il Cagliari. Festeggia la squadra di Fabio Pisacane. I rossoblù isolani hanno superato 3-2 l'Atalanta nel match del lunedì alle 18.30. Una partita portata a casa non senza sofferenza e decisa da un gol di Borrelli ad inizio ripresa dopo la doppietta di Mendy iniziale e quella di Scamacca a fine primo tempo per la Dea. Una vittoria che avvicina gli isolani alla salvezza aritmetica. Al momento il terzultimo posto dista 8 punti con quattro partite ancora da disputare. La strada è sempre impervia ma il bottino di punti conquistati fin qui fa ben sperare.

Protagonista di questa sfida è senza dubbio Elia Caprile, autore di diversi interventi importanti. Il portiere si è esaltato specialmente nel finale. Prima sulla conclusione di Krstovic e poi sul tiro dalla distanza di Scamacca. Ma l’intervento che vale tre punti è quello nel recupero quando si immola su Raspadori.

L'estremo difensore rossoblù, decisivo per i sardi nel corso di questa stagione caratterizzata da alti e bassi, ha espresso tutta la sua gioia con un post pubblicato sui social: "Cagliari ha vinto! Tre punti pesantissimi, contro una squadra forte e in casa nostra, davanti al nostro pubblico… Non potevamo chiedere di più! Sono molto contento per questa vittoria meritata, avanti così!".