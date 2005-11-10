JUVENTUS, CONCEIÇAO E LA PREMIER LEAGUE. DOPO LIVERPOOL E UNITED ORA ANCHE I RIFLETTORI DEL NEWCASTLE. SEBA ESPOSITO SFIDA IL NAPOLI, CHE LO PUNTA PER GENNAIO: INCONTRO CON L'AGENTE. IL NAPOLI GUARDA ANCHE IN BRASILE PER IL CENTROCAMPO: PIACE ANDRÉ DEL CORINTHIANS. IL MANCHESTER UNITED ESERCITA L'OPZIONE PER IL RINNOVO DI BRUNO FERNANDES. IL MILAN RESTA ALLA FINESTRA

Francisco Conceiçao, ieri mattatore dell'Omonia con gol e assist, può diventare un uomo mercato per la Juventus. Ovviamente più in vista dell’estate piuttosto che adesso nella sessione invernale. Il tutto salvo clamorose offerte che potrebbero arrivare all’improvviso. L’esterno portoghese per le sue caratteristiche piace molto in Premier League dove ha molti estimatori. E quindi ecco che è una situazione da monitorare nei prossimi mesi. Il Liverpool non ha mai nascosto un certo interesse già questa estate. L’obiettivo era trovare un sostituto di Salah e il suo nome era ai primi posti nella lista dei Reds. Poi il discorso non è decollato e Conceiçao è rimasto in bianconero. A dire il vero nell’ultima sessione c’è stato anche un sondaggio del Manchester United, che però poi non è andato oltre. Adesso all’orizzonte però è spuntata un’altra pretendente. Sì perché il Newcastle ha mostrato interesse e magari a giugno il club bianconero potrebbe anche decidere di intavolare una trattativa allargata con Woltemade. Molto dipenderà anche dal rendimento del gigante di Brema.

Per gennaio l’obiettivo principale resta la punta centrale. Il profilo più adatto resta Sorloth. I contatti con l’Atietico Madrid proseguono in attesa di novità. Intanto per il futuro la Juventus segue da vicino gli sviluppi della vicenda legata a Bruno Fernandes. Il capitano del Manchester United non ha intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza 30 giugno 2027 con i Red Devils. I bianconeri sono in corsa (come del resto il Milan) e in attesa di capire quali potrebbero essere i margini di movimento per l’anno prossimo.

In vista della sfida di campionato di domenica alle 15 a Reggio Emilia tra Sassuolo e Napoli, il nome di Sebastiano Esposito incrocia le vicende di campo con le strategie di mercato del club azzurro. L'attaccante è ormai inserito nel giro della Nazionale guidata da Roberto Mancini e punto fermo degli emiliani prima con Aquilani e ora con D'Aversa. Questo nonostante un avvio di stagione complicato e soli due gol segnati contro Juventus e Lazio, in nove presenze. Seba è uno dei primi obiettivi del direttore sportivo Giovanni Manna e del tecnico Massimiliano Allegri per il mercato di gennaio, dopo un primo tentativo fatto in estate. Durante l'ultima sosta, come riporta La Gazzetta dello Sport si è svolto un incontro a Castel Volturno tra Manna e l'agente del giocatore per valutare la fattibilità dell'operazione, che ha già ottenuto il gradimento del presidente Aurelio De Laurentiis; l'operazione resta complessa poiché il Sassuolo, che detiene il cartellino in prestito dal Cagliari con diritto di riscatto a 10 milioni, necessita prima di un sostituto per la corsa salvezza. Come vi abbiamo raccontato, quello di Esposito non è l'unico nome: il Napoli monitora su tutti Gustavo Varela del Monza, in attesa di capire che tipo di concorrenza si formerà.

Non soltanto Patrick Zabi nella lista dei possibili rinforzi per il centrocampo del Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe messo gli occhi anche su André, talento ventenne di proprietà del Corinthians che da pochi giorni ha ottenuto anche la convocazione nella nazionale maggiore brasiliana. Un profilo di prospettiva, in linea con la strategia di mercato della società partenopea, intenzionata a ringiovanire progressivamente il proprio organico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la ricerca di un nuovo centrocampista è legata soprattutto alla situazione di Frank Anguissa, destinato a lasciare il Napoli in assenza di un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza. Oltre all'ivoriano Patrick Zabi, classe 2006 del Paris FC già accostato agli azzurri nei giorni scorsi, Manna starebbe monitorando con particolare attenzione anche il coetaneo brasiliano. Il quotidiano descrive il talento del Corinthians come “un tuttocampista di qualità che ha fiuto del gol e grande dinamismo in mediana”. Caratteristiche che potrebbero tornare particolarmente utili a Massimiliano Allegri, ma a complicare un'eventuale operazione sarebbe la valutazione economica del cartellino. La recente convocazione nella Seleção potrebbe inoltre contribuire a far lievitare il prezzo del centrocampista e ad attirare l'interesse di altre società europee. Per il momento il Napoli continua a monitorare la situazione.

Il Manchester United ha esercitato l'opzione per prolungare di un anno il contratto di Bruno Fernandes. Il capitano dei Red Devils, che si trovava nell'ultimo anno di accordo, sarà ora legato al club fino a giugno 2028. La decisione arriva dopo che il centrocampista portoghese aveva confermato la sospensione dei colloqui per un nuovo contratto, con entrambe le parti intenzionate a concentrarsi sul miglioramento dei risultati in campo. In questo modo lo United evita che Fernandes possa trattare con club stranieri dal prossimo 1° gennaio per trasferirsi a parametro zero nell'estate successiva. Il prolungamento non esclude comunque una possibile partenza nel 2027, ma permetterebbe al Manchester United di incassare una cifra per il cartellino. Il portoghese continua a essere seguito da club europei (fra cui il Milan) e dell'Arabia Saudita, mentre la società ha già individuato alcuni possibili sostituti. Il futuro di Fernandes era diventato incerto dopo l'esclusione decisa dall'allora tecnico Michael Carrick in occasione della sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth, successiva alle critiche del centrocampista sulle scelte tattiche della squadra dopo il ko per 4-1 in Champions League contro il Como. Il 32enne è poi tornato in campo prima dell'esonero di Carrick e ha mantenuto la fascia da capitano anche con Mauricio Pochettino. Mercoledì ha segnato una doppietta nel pareggio per 2-2 in trasferta contro lo Sporting CP. Lo riporta The Athletic.

IL REAL MADRID BLINDA BRAHIM DIAZ: L'EX MILAN FIRMA IL RINNOVO DI CONTRATTO. PSG, TORNA DI MODA JULIAN ALVAREZ: ANCHE L'ARSENAL ALLA FINESTRA, MA L'ATLETICO MADRID FA MURO. IL LIVERPOOL FIUTA L'AFFARE MUSIALA? IN ROTTA COL BAYERN MONACO, MA DIPENDE DALLE SUE CONDIZIONI

Il Real Madrid blinda un altro dei suoi talenti. La Casa Blanca ha definito il rinnovo contrattuale di Brahim Diaz, che prolungherà fino al giugno del 2031 il precedente accordo in scadenza nel 2027, ottenendo anche un aumento dell'ingaggio. La trattativa, avviata già nei mesi scorsi, è stata agevolata dalla piena sintonia tra le parti. Il fantasista marocchino ha respinto diverse proposte ricevute negli ultimi mesi, manifestando sempre la volontà di affermarsi con la maglia dei Blancos. Arrivato nella capitale spagnola nel gennaio del 2019 dal Manchester City per 15 milioni di euro più 5 di bonus, Brahim ha vissuto una tappa fondamentale della propria crescita professionale al Milan. Durante le tre stagioni trascorse in prestito in rossonero ha collezionato 124 presenze, contribuendo alla conquista dello Scudetto del 2022 e al raggiungimento della semifinale di Champions League del 2023. Il Real Madrid, tuttavia, non ha mai acconsentito all'inserimento di un diritto di riscatto. Nonostante un minutaggio piuttosto ridotto in questa stagione, il ventisettenne sta sfruttando al meglio le occasioni concesse da José Mourinho. Nell'ultima sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven gli sono bastati quattro minuti dall'ingresso in campo per servire un assist a Kylian Mbappé. Con quattro passaggi vincenti in appena 258 minuti complessivi, Brahim vanta una media di un assist ogni 64,5 minuti. Numeri con cui punta a scalare le gerarchie dello Special One.

L'emergenza in attacco spinge il Paris Saint-Germain a valutare diverse soluzioni in vista del mercato invernale. Con Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia che rischiano di aver già concluso la propria stagione, il club campione d'Europa avrebbe riallacciato i contatti per Julian Alvarez. A riferirlo è il portale inglese TeamTalk, secondo cui la dirigenza parigina avrebbe effettuato nuovi sondaggi per il centravanti dell'Atletico Madrid, già seguito durante l'estate, quando anche il Barcellona aveva provato a portarlo in Catalogna. La posizione dei Colchoneros resta tuttavia molto chiara: nessuna intenzione di privarsi dell'argentino a metà stagione. Anche i rappresentanti del calciatore avrebbero escluso una partenza a gennaio. Alla finestra rimane inoltre l'Arsenal, con Mikel Arteta che da tempo apprezza le qualità dell'ex Manchester City. Nelle scorse settimane era circolata anche l'ipotesi di un possibile scambio con Martin Zubimendi, ma al momento non risultano trattative concrete.

Il Liverpool potrebbe tornare alla carica per uno dei maggiori talenti del calcio europeo nella prossima sessione estiva di mercato. Secondo quanto riportato dal portale inglese Football Insider, i Reds continuano a seguire con grande interesse Jamal Musiala, trequartista del Bayern Monaco da tempo apprezzato dalla dirigenza del club inglese. A rendere particolarmente delicata la situazione sono però le condizioni di salute del nazionale tedesco, che in questa stagione ha collezionato una sola presenza da titolare in Bundesliga. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Germania, nel contratto del classe 2003 sarebbe presente una clausola rescissoria esercitabile a partire dalla prossima estate. L'eventuale operazione comporterebbe un investimento economico particolarmente oneroso per il Liverpool, che prima di affondare il colpo vorrebbe ricevere garanzie sulla possibilità del centrocampista offensivo di tornare a giocare con continuità. Secondo la medesima fonte, Musiala sarebbe alle prese con una problematica neurologica che gli provocherebbe episodi di crisi epilettiche, una situazione sulla quale lo staff medico del Bayern Monaco starebbe effettuando approfondimenti. Il club bavarese sarebbe preoccupato anche per le implicazioni economiche legate all'elevato ingaggio del calciatore. Il Liverpool osserva dunque con attenzione gli sviluppi della vicenda, pronto a valutare un tentativo concreto in estate qualora le condizioni del ventitreenne dovessero migliorare.