Ivan Perisic non ha intenzione di fermarsi. L'esterno croato, a lungo accostato all'Inter durante l'ultima sessione invernale di calciomercato, continua a essere un punto di riferimento per il PSV Eindhoven e per la propria Nazionale. A 37 anni, il giocatore si sente ancora competitivo e non esclude di proseguire la carriera per altre due stagioni. Lo ha raccontato a FcInterNews.it a margine dell'ultimo impegno con la Croazia, durante il quale è andato a segno contro la Repubblica Ceca in Nations League, prima di trovare la rete anche nella sfida di Champions League contro il Real Madrid.

Perisic: "La fame è il segreto, voglio giocare ancora"

Il croato ha parlato anche della propria condizione fisica e dei progetti per il futuro: "Il segreto mio e di Modric rispetto al fatto che gli anni passano e non si vede è la fame, questa è la cosa più importante. Senza infortuni, voglio giocare un altro paio di anni. Non so se riuscirò a restare sempre sulla fascia destra o sinistra o dovrò cambiare un po' la posizione, accentrandomi. Vediamo, per il momento sto bene sulle corsie esterne".

Occhio alla Roma, con l'Inter sullo sfondo

Il futuro dell'esterno potrebbe diventare uno dei temi del prossimo mercato estivo. Il contratto con il PSV Eindhoven scadrà a giugno e, nonostante le recenti indiscrezioni che lo hanno accostato alla Lazio, al momento non emergono conferme concrete su questa pista. Da monitorare, invece, la situazione della Roma, alla ricerca di un esterno già dalla scorsa estate e ancora alla ricerca di un rinforzo per quella zona di campo. L'Inter resta una società particolarmente cara a Perisic, ma un suo ritorno in nerazzurro, almeno per il momento, non appare un'ipotesi concreta.