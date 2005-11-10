Il Monza finora ha giocato senza il giocatore più importante della propria rosa. Perché Matteo Pessina è rimasto fermo ai box sin dal giorno di Ferragosto, quando ha subito una lussazione al ginocchio. Il capitano è stato sottoposto a un'operazione, ma sarà disponibile e convocabile per il prossimo weekend. Almeno è quello che Ivan Juric spera, visto che ha necessità di fare punti per non rimanere indietro nella corsa salvezza.

Il più esperto

Pessina è stato campione d'Europa nel 2021, quando è stato convocato da Roberto Mancini per gli Europei itineranti poi vinti proprio dagli azzurri, quando giocava nell'Atalanta. Poi è stato acquistato da Adriano Galliani per offrirgli la fascia da capitano: nell'ultima stagione ha preferito rimanere in Brianza e riportare i biancorossi in Serie A, rispetto ad alcune offerte da società di medio bassa classifica. Ora l'intenzione sarebbe quella di ritornare in auge e trascinare gli uomini di Juric alla salvezza.

A luglio Pessina parlava così del tecnico croato. "Da parte mia e del mister vogliamo far ricredere un po' tutti. Ha voglia di far bene e di mostrare che calcio fa. Noi ci vogliamo mettere a disposizione e seguirlo in tutto quello che dice. Come allenatore e persona è uno che dice le cose in faccia e non ha paura, soprattutto quando non vanno bene. Il fatto che dica a un giocatore quando una cosa non funziona significa che, se segui quello che dice, puoi far meglio te e per la squadra".