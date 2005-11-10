Inter, la trattativa per Calhanoglu entra nel vivo: il turco apre alla riduzione dell'ingaggio

Il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe essere ancora all'Inter. Dopo settimane di incertezza, la trattativa per il rinnovo del centrocampista turco comincia a registrare segnali incoraggianti, soprattutto grazie alla volontà del giocatore di proseguire la propria esperienza in nerazzurro. Come racconta il Corriere dello Sport, l'entourage del numero 20 ha già comunicato alla società che la permanenza a Milano rappresenta la sua priorità. Calhanoglu si trova bene in città e prenderebbe in considerazione altre destinazioni soltanto qualora non fosse possibile raggiungere un accordo con il club. I primi contatti tra il procuratore e la dirigenza ci sono già stati nelle scorse settimane e nuovi incontri sono previsti a breve. Una situazione che lascia spazio all'ottimismo, pur senza garantire una conclusione positiva della trattativa. Anche Cristian Chivu spinge per la conferma del regista, considerato un elemento fondamentale per qualità nella gestione del pallone, intelligenza tattica ed esperienza internazionale.

Calhanoglu apre al taglio dello stipendio: si lavora su durata e bonus

La novità più importante riguarda la disponibilità del centrocampista a rivedere le proprie condizioni economiche. Secondo il quotidiano, Calhanoglu avrebbe aperto alla possibilità di ridurre l'attuale ingaggio, vicino ai 6 milioni di euro netti a stagione, pur di proseguire il rapporto con l'Inter. Una soluzione potrebbe essere rappresentata da un accordo più lungo, che consenta di distribuire diversamente il costo complessivo del contratto. Restano però da definire diversi aspetti economici, a partire dalla durata e dalla struttura dei bonus. La società vorrebbe infatti collegare una parte crescente della remunerazione ai risultati sportivi, soprattutto quelli ottenuti nelle competizioni internazionali.Per il turco, vicino ai 33 anni, potrebbe trattarsi dell'ultimo contratto importante della carriera. La volontà di restare è chiara, ma servirà trovare un punto d'incontro che soddisfi sia il giocatore sia le esigenze economiche della proprietà.

Prima Carlos Augusto, poi Calha: si punta all'accordo entro gennaio

La dirigenza nerazzurra ha già delineato le prossime tappe. La priorità immediata è completare il rinnovo di Carlos Augusto, per il quale la fumata bianca potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Una volta sistemata la posizione del brasiliano, Giuseppe Marotta e Dario Baccin potranno concentrarsi sulla trattativa con Calhanoglu, cercando di ottenere anche il via libera della proprietà. L'obiettivo è dare un indirizzo definitivo alla questione entro gennaio, evitando che il contratto del centrocampista, in scadenza a giugno 2027, diventi un'incognita per la seconda parte della stagione. Soltanto più avanti, a ridosso della primavera, l'Inter inizierà invece a occuparsi dei giocatori il cui accordo terminerà nel 2028. La disponibilità di Calhanoglu a discutere una riduzione dell'ingaggio rappresenta un passo importante, ma la distanza economica dovrà ancora essere colmata. La volontà comune di proseguire insieme offre comunque una base concreta sulla quale costruire l'intesa.