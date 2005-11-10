Il ruolo di Palestra, quello di Cisse e cosa deve dare Zaniolo. Italia, ecco il pensiero di Mancini

Nella prima conferenza stampa che inaugura la sosta per le nazionali, che vedrà protagonista anche l'Italia in Nations League, il ct Roberto Mancini ha affrontato diversi temi partendo anche da alcuni singoli convocati: "Palestra è un terzino offensivo che nel tempo potrà fare anche l'ala, ma per ora è un terzino offensivo e a noi va bene così. Viene da un infortunio, avrà bisogno di un po' di tempo per riprendere la condizione migliore. I giovani che sono qui ci hanno colpito tutti, ci hanno dato buone sensazioni. Liberali è un giocatore molto bravo, ha grandi qualità e poche presenze in Serie A, ma nelle giovanili ha fatto molto bene. Ma ce ne sono diversi".

Cosa ti aspetti da Zaniolo?

"Che riesca a rendere per le qualità che ha e che riesca a rendere durante le partite, che inizi a diventare decisivo durante le partite. Oggi non è più un ragazzino, è un giocatore che deve fare la differenza. Nel 2018 non c'era molta fiducia all'inizio del mio percorso, ma allora c'erano giocatori più esperti. C'erano Chiellini, Bonucci, Verratti e Jorginho. Oggi ne abbiamo un po' meno e forse ci vorrà un po' di più".

Qual è il ruolo di Cissè e Zaniolo? Agli allenatori serve oggi un aggiornamento più continuo?

"E' la passione che spinge a volersi migliorare ogni giorno, a restare al passo con i tempi. Cisse può fare entrambi i ruoli d'attacco, ora devo vederlo dal vivo. Zaniolo può fare l'esterno, il centravanti e la mezzapunta".