Il pittore ha pennellato un altro record. Secondo quanto rivelato da Opta, Giacomo Calò non ha eguali nei Top 5 campionati europei 2026/27: il regista offensivo del Frosinone vanta infatti i migliori numeri d'Europa per quanto riguarda le occasioni create. Si posiziona davanti a campionissimi, il cui solo nome incute timore, come Arda Guler, Lamine Yamal e Micheal Olise. E che l'abbia fatto con la maglia del Frosinone è un ulteriore motivo di sorpresa e di merito per il triestino classe 1997.

46 - Giacomo Calò

42 - Arda Güler

41 - Lamine Yamal

36 - Michael Olise

36 - Iñigo Vicente

In una recente intervista lo stesso Calò ha spiegato cosa lo ha portato ad inizio così dirompente: "Non pensavo in un inizio così importante, sia da parte mia, sia da parte di tutto l'ambiente. Si è creato un rapporto bellissimo con tutta la squadra: siamo consapevoli di come si lavora, di quale sia la richiesta del mister. È un gioco coraggioso: non ho mai giocato così, uomo contro uomo, con delle rotazioni importanti. Alvini mi ha preso dal primo giorno di ritiro dello scorso anno, mi ha spiegato quello che voleva da me. Quando l’ho affrontato da avversario, in B o in C, tutte le sue squadre ti mettevano sempre in difficoltà. Ora capisco perché".