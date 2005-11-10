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Frosinone, Calò non fa polemica sulla Nazionale: "Se continuo così magari la chiamata arriva"TMW
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Pierpaolo Matrone
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Oggi alle 20:38Serie A
autore Pierpaolo Matrone
16.11.2026 20:38Serie A
Giacomo Calò parla degli obiettivo del Frosinone e dei suoi numeri strepitosi, ma decide di non entrare nella polemica sulla questione Italia.
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© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Calò, centrocampista del Frosinone, al 'Gran Galà del Calcio - Rever' è stato premiato come miglior centrocampista della scorsa serie B e direttamente dal palco ha rilasciato alcune dichiarazioni.
Si aspettava questi numeri?
La situazione è un po’ sfuggita di mano… (ride,ndr), questo premio è per quello che è stato dato lo scorso anno. Oggi è bello essere qua ma siamo concentrati su cosa stiamo facendo quest’anno”.
Obiettivi?
“Salvezza e poi si vedrà”.
Italia?
“Per me è stato bello essere considerato in quell’ottica, poi se sul campo andrò avanti facendo bene magari arriverà. Io intanto penso solo a far bene per la mia squadra”.
Fonte: Da Arezzo, Claudia Marrone e Simone Bernabei
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