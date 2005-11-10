Frosinone, Calò non fa polemica sulla Nazionale: "Se continuo così magari la chiamata arriva"

Giacomo Calò, centrocampista del Frosinone, al 'Gran Galà del Calcio - Rever' è stato premiato come miglior centrocampista della scorsa serie B e direttamente dal palco ha rilasciato alcune dichiarazioni.



Si aspettava questi numeri?

La situazione è un po’ sfuggita di mano… (ride,ndr), questo premio è per quello che è stato dato lo scorso anno. Oggi è bello essere qua ma siamo concentrati su cosa stiamo facendo quest’anno”.

Obiettivi?

“Salvezza e poi si vedrà”.

Italia?

“Per me è stato bello essere considerato in quell’ottica, poi se sul campo andrò avanti facendo bene magari arriverà. Io intanto penso solo a far bene per la mia squadra”.