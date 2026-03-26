Calzona va oltre la Slovacchia: "L'Italia deve andare al Mondiale. Torniamo a essere umili"

Francesco Calzona, ct della Slovacchia, disputerà i playoff per il Mondiale con la sua Nazionale, ma farà anche il tifo per l'Italia e per questo, in una lunga intervista concessa all'edizione di Napoli de La Repubblica, ha voluto mandare un grandissimo in bocca al lupo a Gennaro Gattuso, spiegando come gli Azzurri debbano tornare a disputare una competizione iridata dopo due edizioni in cui sono stati esclusi.

Calzona sa che per il calcio italiano questo è un bivio: "Anche i club soffrono nelle Coppe e qualcosa bisogna fare. Austria, Turchia, Norvegia, Svezia ci hanno raggiunti. Torniamo a essere umili, dal basso siamo bravi a risalire". Il ct se l'è presa anche con il regolamento, che sostiene che non sia equo, dal momento che, negli altri continenti, disputano gli spareggi anche nazionali che hanno perso tante partite: "Molti sono con il cerino in mano e in America è già certo che non ci saranno tutte le big".