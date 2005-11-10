Campoccia: "Pozzo fortuna dell'Udinese. Diventiamo odiosi quando perdiamo grandi campioni"

Stefano Campoccia, vicepresidente dell'Udinese, è intervenuto al Social Football Summit di Torino, spiegando il momento che stanno vivendo i friulani, rimasti uno dei pochi club con la proprietà ancora italiana: "Abbiamo una fortuna che è il nostro patron, Pozzo. Udine rappresenta un unicum a livello europeo: una società medio-piccola che sopravvive da oltre 32 anni in Serie A. Abbiamo compiuto diversi step di crescita e siamo stati i primi a sperimentare il riconoscimento facciale. Siamo anche tra le prime società di medie dimensioni ad aver realizzato uno stadio investendo 60-70 milioni di euro, assumendoci il rischio legato a una possibile retrocessione. Il nostro impianto è vissuto anche come un'infrastruttura che deve essere un elemento di aggregazione all'interno della città. Il Bluenergy Stadium è un'icona del Friuli, è favorito dalla mobilità ed è un elemento che contribuisce a valorizzare il territorio. Abbiamo iniziato a lavorare sull'efficienza energetica, vivendo questo percorso come una sfida: siamo il primo stadio ad avere un parco solare di questo tipo.

Quali sono state le difficoltà?

"Si impara facendo. In questo caso abbiamo capito che le difficoltà sono numerose: più si va verso modelli complessi per ottenere una ricaduta sociale, più attenzione bisogna prestare ai dettagli. Nella nostra tabella di marcia abbiamo avuto un rallentamento nell'ultimo periodo, sottovalutando alcune difficoltà. C'è sempre quel momento in cui ti chiedi: 'Chi me l'ha fatto fare?'. È un percorso complesso, ma poi ti rende orgoglioso aver affrontato queste montagne e poter sentire dalla Regione che l'Udinese è un modello. Mi piace dire che la bicicletta è un mezzo attraverso il quale questa transizione deve procedere responsabilmente, partendo da piccoli gesti e dando anche segnali educativi. Probabilmente questi bambini si ricorderanno di essere andati a vedere l'Udinese in bicicletta. Non è un caso che questo progetto sia riuscito proprio a Udine: servono continuità, visione e tenacia. Nei primi incontri mi veniva detto: 'Lo stadio è mio'. C'era un concetto di proprietà e di possesso".

Qual è il modello Udinese?

"Direi tenacia, professionalità e passione. Lo impariamo ogni giorno dal patron, che non ha vent'anni, ma ogni mattina è lì. Non sono slogan che leggiamo: sono valori che viviamo dall'interno. Siamo forti dei nostri principi e crediamo che l'ESG non sia soltanto greenwashing, ma faccia parte di un vero e proprio decalogo di valori. Purtroppo diventiamo odiosi quando perdiamo i grandi campioni, ma a volte è necessario: siamo rigorosi nel perseguire una sostenibilità che ci ha permesso di restare in Serie A per tutti questi anni, realizzare lo stadio e competere a questi livelli".